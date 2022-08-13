Fransız yıldız, asla kopamadığı Madrid rüyasından uyanamıyor.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e olan hayranlığını "Ballon d'Or makinesi" olarak nitelendirdi. Mbappe, 2025 yılına kadar PSG ile yeni bir sözleşme imzalamadan, önce yoğun transfer spekülasyonlarının konusuydu.

Ancak, gelecekte Bernabeu'ya geçiş olasılığını bu süre zarfında dışlamadı.

Parisli forvet geçen sezon 46 maçta 39 gol atarak Ballon d'Or'un kısa listesindeki yerini aldı ve Karim Benzema'nın favorisi olduğunu açıkladı

Mbappe Real Madrid için ne dedi?

Fransız yıldız, geleceğini ve Real Madrid'in bunu başarmasına nasıl yardımcı olabileceğini düşünürken Ballon d'Or başarısını dikkate aldığını söyledi.

France Football'a şunları söyledi: "Geleceğime karar verirken Ballon d'Or'u düşünseydim? Evet, elbette...

"Real Madrid, Ballon d'Or için bir makine, bu kabul edilmelidir. Bu konuda onlara hayranım.

"Gerçek bir teknik bilgi var. Ama kulüpler size bu ödülleri vermiyor."

Ayrıca, eğer Karim Benzema'nın yerinde olsa ve bu ödülü kazanamazsa büyük bir şok yaşayacağını da ekliyor.

"Benzema'nın Ballon d'Or için favorisi mi? Tabii ki. 34 yaşında ve hayatının sezonunu yeni geçirdi.

"Kararlı davranarak Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Karim olsaydım, kazanmasaydım. Bu ödülü sonsuza kadar düşünmeyi bırakırdım (gülüyor).”

Real Madrid bir gün Mbappe'yi imzalayacak mı?

Mbappe, yeni sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol devine bir transfer hamlesi yapmayı dışlamadı. Hayalindeki transferin hala mümkün olup olmadığı sorulduğunda BBC'ye, "Asla bitmedi, asla bitmedi" dedi.

"Gelecekte ne olacağını asla bilemezsin.

"Geleceği düşünmekten vazgeçiyorum, sadece bugünü düşünüyorum ve şu an Paris Saint-Germain'de üç yıl daha sözleşme imzaladım" dedi.

Yeni anlaşmasının sonunda, Mbappe sadece 26 yaşında olacak ve eğer isterse, başka yerlerde futbolun tadını çıkarabilecek.

Yıldız forvet, önceki sözleşmesinin süresi dolduğunda Liverpool ile görüşmeler olduğunu itiraf etti, ancak bu konuda hiçbir netice alamadı.

2022 Ballon d'Or adayları kimler?

Benzema ve Kylian Mbappe de dahil olmak üzere bu yıl ödül için otuz oyuncu aday gösterildi.

Liverpool'dan Mohamed Salah, Darwin Nunez ve Luis Diaz'la birlikte kulübün eski forveti Sadio Mane de aday gösterildi.

Phil Foden ve Kevin De Bruyne'nin yanı sıra ödülü altı kez kazanan Cristiano Ronaldo da listede var.

Ancak geçen yılın galibi Lionel Messi ve takım arkadaşı Neymar 2005'ten beri ilk kez adaylık listesinde yer almadı.

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