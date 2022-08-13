İspanyol menajer, yeni golcüsünün meziyetlerine olan inancını övgülerle kanıtladı.

Pep Guardiola, yeni transferi Erling Haaland'ın "tüm zamanların en iyi golcülerinden biri" olma yolunda olduğunu öne sürdü.

22 yaşındaki forvet, Premier Lig'de West Ham'a karşı çıktığı ilk maçında iki gol atarak kalitesini gösterdi ve henüz 22 yaşında olmasına rağmen, dünya futbolunun en iyi golcülerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Pep Guardiola ne dedi?

İspanyol menajer, forvet oyuncusu için övgü dolu sözler söyledi: "O en iyi forvet. O yaştaki tüm zamanların en büyük forvetlerinin isimlerini yazarsanız, kaç maçta kaç gol attıklarını görebilirsiniz.

"Erling Haaland, yaşına göre en büyük golcü.

"Ama o hala genç. Yarın yeni bir meydan okuma ve o sadece 21, 22 yaşında.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 22094 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

19% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

11% 41+ 22094 Oylar

"Bu yüzden önünde uzun bir kariyer var. Daha iyi olma arzusu var, normal olarak devam edecek.

"Daha iyi bir oyuncu olabilirsin, daha iyi bir bitirici olabilirsin.

"Bugün, dünden daha iyi olacağını düşünerek çalışmalarını sürdürebilirsin' diyerek onu cesaretlendirmeyi seviyorum.

"Bu olduğunda, tüm zamanların en iyi golcülerinden biri olacak becerilere sahip."

Guardiola; oyuncusu Haaland için övgü dolu ifadeler kullanırken tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye de gözdağı vermiş oldu.

Haaland'ın şimdiye kadarki gol rekoru

TAKIM MAÇ GOL Bryne & Bryne 2 30 18 Molde & Molde 2 54 22 Red Bull Salzburg 27 29 Borussia Dortmund 89 86 Manchester City 2 2 TOPLAM 202 157

Haaland için sırada ne var?

Manchester City, bu sezon evindeki ilk lig maçında Bournemouth ile karşılaşıyor ve Haaland, Etihad'da ilk maçında deplasmanda yaptığı müthiş etkiyi yaratmayı umuyor.

Norveçli yıldız, City'den takım arkadaşlarıyla beraber bu sezon da Premier Lig'de şampiyonluğu hedefliyor.

Hocası Guardiola ise takımına hiç olmadığı kadar güveniyor.

Daha fazlası için:

İZLE | Ajax ile Roda mücadelesindeki penaltı büyük bir şaşkınlık yarattı