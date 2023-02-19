PSG stoperleri Kimpembe ile Marquinhos arasındaki soğuk ilişki, Parc des Princes'te kaosa neden olabilir

GOAL'ün edindiği bilgiye göre, PSG stoperleri Kimpembe ve Marquinhos, yakın zamanda taraftarlarla yaşanan bir olay nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

Kimpembe ile Marquinhos arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Kimpembe, kaptana rağmen taraftarlardan özür diledi

Parc des Princes'te bir güç mücadelesi daha var

NE OLDU? GOAL Fransa'nın edindiği bilgilere göre, PSG'nin geçen hafta Monaco'ya kaybettiği maçın ardından Marquinhos ile Kimpembe arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Fransız devinin iki stoperi fikir ayrılığına düştü. Mağlubiyetin ardından kaptan Marquinhos takım arkadaşlarına taraftarlarla diyaloğa girememelerini söyledi. Ancak Kimpembe takım kaptanını dinlemedi ve megafonla kalabalığın arasına karışarak taraftarlardan özür diledi.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Kimpembe, Monaco mağlubiyetinin ardından taraftarlarla konuştu.

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