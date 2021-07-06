Euro 2020’den önce milli takımı bırakabileceğinin sinyallerini veren Bale, şimdi ise kulüp kariyerini noktalamak istiyor.

Avrupa Şampiyonası’ndan önce Galler formasına veda edebileceğini işaret eden Bale, Galler’in turnuvaya son 16 turunda veda etmesinin ardından böyle bir düşüncesinin olmadığını ve futbol oynadığı süre boyunca milli formayı giymeye devam edeceğini söylemişti.

Ancak Gareth Bale, son gelişmelere göre geleceğine yönelik daha farklı bir karar almaya hazırlanıyor.

Bale, kulüp kariyerini noktalayabilir

Daily Mirror’un haberine göre Galli yıldız, kulüp kariyerini sonlandırmak istiyor. Ancak Bale, yine de Galler’le 2022 Dünya Kupası’nda boy göstermek istiyor.

Galler’in kaptanı ve tarihinin en golcü oyuncusu olan Gareth Bale, Euro 2020’de de ülkesini son 16 turuna taşımıştı.

Geride bıraktığımız sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Bale, yeni sezon öncesinde Real Madrid’e geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak yıldız oyuncunun İspanyol devindeki geleceği de henüz belirsizliğini koruyor.

Zinedine Zidane ile yıldızı bir türlü barışmayan Gareth Bale, önceden de çalıştığı Real Madrid’in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin kendisi hakkındaki kararını bekleyecek.

Yakın çevresine gelecekteki planlarını açıklayan Bale, önümüzdeki sezon Real Madrid’le olan sözleşmesi bittikten sonra farklı bir takımda forma giymek istemediğini dile getirdi.

Ancak yıldız oyuncu, Galler’in 2022 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması durumunda bu turnuvada milli formayı tekrar terletmek istiyor.

Galler formasıyla 96 maçta 33 gol kaydeden Bale, görünüşe göre kulüp kariyerini noktalasa bile ülkesini Dünya Kupası’nda temsil etmek istiyor. Bale’in Real Madrid’le olan sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sonra eriyor; 2022 Dünya Kupası ise 21 Kasım 2022 tarihinde başlıyor.

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