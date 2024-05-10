Yeni sezonda Kylian Mbappe'den yoksun olacak PSG'de Fransız yıldızın boşluğunu doldurma çalışmaları sona ermek üzere.

Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve sezonun sona ermesiyle birlikte Kylian Mbappe’ye veda etmeye hazırlanan PSG’de Fransız yıldızın yerini alacak isme ilişkin spekülasyonlar devam ediyor. Fransız basınından RMC Sport’ta yer alan habere göre PSG, Napoli’nin Gürcü oyuncusu Kvicha Kvaratskhelia’yı transfer etmek istiyor.

2027'ye dek sözleşmesi var

Mbappe’nin boşluğunu doldurmak için daha önce yine Napoli’den Victor Osimhen ve Milan’dan Rafael Leao’yu düşünen PSG’de teknik direktör Luis Enrique’nin Kvaratskhelia’yı bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediği ifade edilirken, 23 yaşındaki oyuncunun Haziran 2027’ye dek sürecek olan kontratının bulunması bu transferi astronomik bedellere çıkartabilir.



Napoli’nin geçen sezon kazandığı şampiyonlukla beraber adını tüm dünyaya duyuran Kvaratskhelia sezonu tüm kulvarlarda 14’er gol ve asistle tamamlamıştı. Bu sezon takımının şampiyonluğun uzağında kalmasının da etkisiyle nispeten geri planda kalan Kvaratskhelia şu ana dek çıktığı 42 karşılaşmada 10 gol atarken, takım arkadaşlarına 7 de gol pası verdi.