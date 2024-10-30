Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'un 26 yaşındaki sağ beki Trent Alexander-Arnold'u gelecek sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız ekibi, Achraf Hakimi'nin uzun vadeli geleceği konusunda belirsizlikler yaşarken, Alexander-Arnold ile transfer görüşmelerini hızlandırmış durumda. Bu süreçte, Real Madrid'in de İngiliz oyuncuyu kadrosuna katma planları olduğu öğrenildi.

Liverpool altyapısından yetişen Alexander-Arnold, genç yaşında Premier Lig'in en dikkat çeken sağ beklerinden biri haline geldi. 26 yaşındaki oyuncu, Liverpool formasıyla 300'den fazla maça çıkarken, bu süre zarfında 19 gol ve 83 asistle takımına katkıda bulundu. Ancak sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması, geleceği hakkında soru işaretleri yaratmış durumda ve bu durum, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Real Madrid ve PSG'nin transfer yarışı

Real Madrid'in de Alexander-Arnold'a ilgisi anlaşılabilir bir durum. İspanyol devi, Dani Carvajal sonrası sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi planlarken, Liverpool forması giyen oyuncu bu doğrultuda ideal bir hedef olarak öne çıkıyor. Ancak PSG'nin görüşmeleri hızlandırması, Real Madrid'i bu yarışta geride bırakabilir.

PSG cephesinde ise Hakimi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı sağ bek, önümüzdeki yaz sözleşmesinin son yılına girecek ve PSG, bu pozisyonu güvence altına almak için harekete geçmek istiyor. Alexander-Arnold, Fransız ekibinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte bir oyuncu olarak görülüyor.

Görüşmeler ilerledikçe, İngiliz oyuncunun 2025/26 sezonunda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. PSG’nin transfer sürecinde önde olduğu görülürken, Real Madrid’in bu yarışı bırakıp bırakmayacağı ise merakla bekleniyor.