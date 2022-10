Bu sezon şu ana kadar Avrupa'nın öne çıkan oyuncularından biri olan Neymar, kendisini Zlatan usulü övdü.

Bu sezon 13 maçta 11 gol 9 asist

Geçen sezona daha fazla gole katkı

Öncekinden farklı olmadığını iddia ediyor

NE OLDU? Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte bu sezon Neymar'ın gösterdiği seviye de şaşırtıcıydı. Hâlihazırda ortaya koyabildiği sayılar, geçen sezonun tamamında kaydettiklerini aşmaya başladı bile. Ancak o, geçen sezonun sonu ile bu sezonun başlangıcı arasında hiçbir şeyin değiştiğine inanmıyor.

WHAT HE SAID: PSG TV'ye konuşan Brezilyalı, şunları söyledi:

"Yeni bir Neymar olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı şeylerin yerine oturduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimde ilk iki veya üç yılımda olduğu gibi sezona çok iyi bir başlangıç yaptım.

"Çok mutluyum. Sezona gollerle, asistlerle başladığım, takıma elimden geldiğince yardım ettiğim için ve harika bir sezon geçirip sonuna kadar böyle devam edeceğimi umduğum için gerçekten çok mutluyum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Sakatlıklar, kariyerinin son birkaç yılında Neymar'ı hayal kırıklığına uğrattı. Bu aksilikler olmasaydı, çok daha iyi istatistikler elde edebilir ve belki de Avrupa sahnesinde daha fazla başarı elde etmek için PSG'yi ateşleyebilirdi. Yıldız futbolcu, Fransa şampiyonunun ilk Şampiyonlar Ligi zaferine yardımcı olmak için bu sezonun büyük çoğunluğuna formda kalabilmeyi umacak.

HİKÂYEDE ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

NEYMAR'I NE BEKLİYOR? 30 yaşındaki oyuncunun PSG forması Brezilya'daki herkesin kulağına müzik olacak. Tite'nin takımı, Katar'daki Dünya Kupası'na birçok formda oyuncusu ile turnuvanın favorilerinden biri olarak giriyor.