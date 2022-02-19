Beşiktaş'ın Süper Lig'de Altay'ı 1-0 yendiği maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Önder Karaveli dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Karaveli'nin yerine Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Şenol Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada meslektaşı için 'altyapı antrenörü' ifadesini kullanmıştı.

Ne söyledi?

Karaveli altyapı antrenörü olmaktan gurur duyduğunu ve altyapıda çalışan yetenekli çalıştırıcılara daha çok şans verilmesi gerektiğini belirtti.

"Beşiktaş A takımı teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Hayal bile edemediğim şeydi. Beşiktaş Yönetim Kurulu bunu bana layık gördüğü için onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevdiğini kollayan Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum.

"Ben bir şeyi daha gururla yaptım. Altyapı antrenörüyüm, 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için çok şey de yapacak altyapı antrenörüyüm. Evet altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle gurur duyuyorum.

"Neden altyapıdaydım, Süper Lig'de hiçbir teklif gelmedi, o yüzden oradaydım. Diğer kulüpler de o insanları bulmaya çalışsın. Önder Karaveli ile kalmasın. Beşiktaş cesaret gösterdi, cesaretle arkamda duruyor. Altyapıda çok cevherler var, değerli antrenörler var. Lütfen onlara bu fırsatı tanıyın, oradan çok güzel şeyler çıkacaktır."

"Gençleri korumak istiyorum"

Karaveli, genç oyunculara konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ise şöyle yanıt verdi:

"Beni birçok konuda eleştirebilirsiniz. Kazanılamayan maçlar, oynanan oyunlar konusunda eleştirebilirsiniz. Kaybettiğimiz bir maç var, onu da Konya'da kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi herkes hatırlıyordur. Genç oyuncular konusunda da eleştiri alıyorum. Diğer konularda eleştirebilirsiniz ama lütfen genç oyuncular konusunda, hayatını onlara adamış kişiyi eleştirirken lütfen bir nefes alıp öyle eleştirin. Bu çocukları korumak istiyorum. Onları rahat bırakmak lazım. Bir şeyi iyi yaptıklarında onları yukarı çıkarmayalım. Kötü yaptıklarında yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar, biraz yardımcı olalım.

"Lütfen çocuklarımızı, koruyalım, rahat bırakalım. Net söylüyorum. Onlar ne zaman oyunda olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Bazen maçın başında, bazen devresinde, bazen sonunda olacaklar. Kim ne zaman hak ediyorsa o zaman oyunda olacak. Bu genç oyuncular artmaya devam edecek. Her kulüpte çok değerli oyuncular var. Özellikle 19 yaş altı seviyesinde çok değerli oyuncular. Onlar bu ülkenin yarını olacaktır."

Şenol Güneş ne söylemişti?

Beşiktaş'la teknik direktörlük pozisyonu için hiçbir görüşme yapmadığını açıklayan Şenol Güneş, Önder Karaveli'nin siyah beyazlı takımdaki yerine de değinmişti.

"Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor.

"Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı.

"Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş; camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum."

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