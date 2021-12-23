Premier Lig’de COVID-19 vakaları durmuyor: Boxing Day’de iki maç ertelendi!

Liverpool'un Leeds ve Wolves'un Watford ile yapacağı Boxing Day karşılaşmaları ertelendi.

Koronavirüs varyantı Omicron, Premier Lig takviminde birçok kesintiye neden oldu ve bir dizi kulüp hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için antrenman alanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Geçen hafta sonu sadece dört maç oynandı. Leeds ve Watford kendi takımlarında salgınlar bildirdiği için Boxing Day de artık daha düşük bir maç sayısına sahip olacak.

Ne söylendi?

Premier Lig, haberi doğrulayan bir bildiri yayınladı ve şöyle dedi:

"Leeds United ve Watford'dan COVID-19 nedeniyle erteleme taleplerini takiben, Premier Lig Kurulu bu sabah bir araya geldi ve ne yazık ki etkilenen iki kulübün Boxing Day maçlarını iptal etmeyi kabul etti.

"Yönetim Kurulu bugün kulüplere ve taraftarlarına netlik kazandırmak için Boxing Day öncesinde kararını verdi. Taraftarların Noel planlarına verdiğimiz rahatsızlık ve aksama için özür dileriz."

Diğer hangi karşılaşmalar bu durumdan etkilenebilir?

Premier Lig, Covid-19 salgınlarını vaka bazında değerlendiriyor, yani şu anki haliyle, kalan sekiz Boxing Day fikstürü planlandığı gibi devam edecek.

Liverpool'un Leicester City deplasmanı ve Wolves'un 28 Aralık'ta Arsenal ile karşılaşacağı karşılaşma, daha fazla salgın bildirilmediği sürece etkilenmeyecek, ancak Leeds daha fazla gecikmeyle karşı karşıya kalacak.

Haberin devamı aşağıda

Beyazlar antrenman sahalarını kapatmak zorunda kaldılar ve Aston Villa'ya karşı bir sonraki maçlarını da oynayamayabilir.

Yine de, geçen cumartesi Crystal Palace'a karşı oynadıkları maçın iptal edildiğini gören Watford için tünelin sonunda biraz ışık var.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Oyuncuların izolasyondan çıkması nedeniyle, Watford'un 28 Aralık Salı günü West Ham United'a karşı fikstürü için hazır olması bekleniyor." ifadesi yer alıyor.