PSG'nin yıldızı Lionel Messi yılın takımına giremedi!

Paris Saint-Germain'de sezona istediği gibi başlayamayan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi performansına rağmen Fransa Ligi'nde bir türlü ritim bulamadı.

Messi'in 2007/08'den bu yana ligde 20 golün altında attığı bir sezon bulunmuyor. Ancak Fransa'ya uyum sağlamakta zorlanan Arjantinli yıldız şu anda bu hedefin çok gerisinde.

Devler Ligi'nde beş maçta beş gol atan Messi, Ligue 1'de çıktığı 10 maçta sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Geçen ay kariyerindeki yedinci Ballon d'Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'de yılın 11'ine seçilmeyi başaramadı.

PSG'den dört oyuncu girdi

Ligue 1'de yılın 11'ine başkent ekibinden dört oyuncu girdi. 11'de altı farklı takımdan oyuncunun yer almasıyla bu alanda bir rekor kırılmış oldu.

Marsilya'nin üç oyuncuyla temsil edildiği takımda, Montpellier, Lens, Rennes ve Brest'ten birer isim bulunuyor.

Yılın en iyileri, Football Observatory tarafından OPTA verilerine dayalı CIES Performans Endeksi baz alınarak belirlendi.

İşte Fransa'da yılın 11'i:

Jonas Omlin (Montpellier)

Presnel Kimpembe (PSG)

Nayef Aguers (Rennes)

William Saliba (Marsilya)

Achraf Hakimi (PSG)

Seko Fofana (Lens)

Boubacar Kamara (Marsilya)

Idrissa Gueye (PSG)

Dimitri Payet (Marsilya)

Romain Favre (Brest)

Kylian Mbappe (PSG)

Leonardo, Messi'yi savundu

PSG Sportif Direktörü Leonardo, eleştiriler karşısında Messi'ye destek veren açıklamalarda bulundu.

"Messi'yi tartışmak futboldan hiçbir şey anlamadığınızın bir göstergesi olur. Bundan hiçbir şüphemiz yok.

"Messi'nin istatistiklerine bakarsanız harika bir ay altı ay geçirdiğini göreceksiniz. O ve Kylian Mbappe neredeyse bütün maçlarda yer aldı. Onu her maçta şov yapması için almadık.

"Tabii ki onu kadromuzda bulundurduğumuz sürece daha rekabetçi olacağız ama her maçta 12 kilometre koşması gerektiğini kim söylüyor?

"Messi 20 yıldır bu şekilde oynuyor. O bir dahi ve sahip olduğumuz diğer oyuncuların ona uyum sağlaması gerekiyor"

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