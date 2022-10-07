Süperstar, kendi hayatının detaylarına indi.

Paris Saint-Germain ve Arjantin'in süperstarı Lionel Messi, yaşantı tarzından ve kişiliğinden bahsetti.

Messi, herkes gibi normal bir insan olduğunu söylerken az arkadaşı olduğunu, ancak bunların gerçek birer arkadaş olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

TN Deportivo'ya konuşan Arjantinli yıldız, şunları söyledi:

"Ben çok mutlu biriyim. Şükürler olsun ki çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirebilecek kadar şanslıydım. Şu ana kadar başardıklarımı, elde ettiklerimi düşünmüyorum.

"Her zaman sırada ne geleceğini düşünüyorum.

"Herkes gibi normal bir insanım. Babamın ve annemin bana aşıladığı değerlerle büyüdüm. Az ama gerçek arkadaşlarım var.

"Her zaman aileme çok sadıktım. Onlarla olmaktan mutluyum. Daha fazlasına ihtiyacım yok.

"Messi olmak sizden bazı şeyleri alıyor. Birçok şeyden kendimizi geri tutuyoruz. Ailenle yalnız kalmak, fark edilmemek güzel olurdu.

"Futbolu bıraktığımda iyi bir oyuncu olarak değil, iyi bir insan olarak hatırlanmak istiyorum."

Messi, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda favori olmadığını, kendilerinden daha güçlü takımların olduğunu da sözlerine ekledi.