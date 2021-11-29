Ballon d'Or 2021: Messi yedinci kez kazandı, Ronaldo'yla farkı ikiye çıkardı

Başarılarla dolu kariyerinin en özel gecelerinden birini yaşayan Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü yedinci kez kazanarak tarihe geçti.

Bu yaz Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Messi, yeni evi Paris'te gerçekleştirilen görkemli galada ödülün sahibi oldu.

2021'in en iyi futbolcusu seçilen Messi, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yla arasındaki farkı ikiye çıkardı. Altın Top'u beş kez kazanan Portekizli yıldız, 2010'dan bu yana ilk kez ilk üçün dışında kaldı.

Messi, Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

Messi hem kulüp, hem milli takım seviyesinde hafızalardan silinmeyecek bir yılı geride bıraktı.

Barcelona'nın Kral Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Messi, asıl büyük zaferini ise yaz aylarında yaşadı. Arjantin ile Copa America'yı kazanarak milli takım seviyesindeki ilk kupasını kaldıran Messi, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Barcelona'nın ekonomik şartlardan dolayı Messi'yle sözleşme yenileyememesinin ardından PSG ile anlaşan Messi, futbol tarihinin en çok konuşulan transferlerinden birine imza attı.

PSG'de sezona istediği gibi giremeyen Messi, 11 maçta dört gol kaydetti. Ancak hafta sonu Saint-Etienne karşısında üç asist yaparak gol atmadan da takımını galibiyete taşıyabileceğini kanıtladı.

Messi kimi geride bıraktı?

Oyların çoğunluğu Messi'ye gitse de, ödül için Arjantinli'yle ciddi biçimde rekabet eden yıldızlar da vardı.

33 yaşındaki Robert Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla 20 maçta 25 gol atarak formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi, ancak Polonyalı santrafor ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Geçen yıl ödülün favorisi olarak gösterilen Lewandowski, pandemi nedeniyle ödülün verilmemesiyle büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

Chelsea'nin başarılı orta sahası Jorginho da ödül için öne çıkan isimler arasındaydı. Şampiyonlar Ligi'nin ardından İtalya ile Euro 2020'yi de kazanan Jorginho, üçüncü sıranın sahibi oldu.

Fransa milli takımına geri dönen ve Real Madrid'de yeni sezona müthiş giren Karim Benzema, yakaladığı çıkışa rağmen ilk üçün dışında kaldı.

Benzer şekilde; bir diğer Fransız Kylian Mbappe ve Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland da ödül için sonraki yılları beklemek zorunda.