Uruguay’ın iki takımı Penarol ile Nacional arasındaki hazırlık maçından önce Penarol'un futbolcusu Nicolas Schiappacasse'nin üzerinde silah bulundu.

Mücadelenin başlamasına saatler varken maça giden 23 yaşındaki futbolcu, polis tarafından gözaltına alındı.

Ne yaşandı?

El Observador gazetesinde yer alan habere göre; 23 yaşındaki Nicolas Schiappacasse takımının oynayacağı hazırlık maçına gidiyordu.

Hazırlık maçında forma giymeyecekti, ancak maçı tribünden takip edecekti.

Arabasıyla yolda ilerlerken polis tarafından durdurulan Uruguaylı futbolcunun üzerinde, yapılan rutin kontroller sırasında silah olduğu aktarıldı.

Silahı stadyumdaki bir taraftara götürüyordu

Taşıdığı silahı gizlemeye çalışan Nicolas Schiappacasse'nin aracında 8 adet mermi bulundu.

Öte yandan, maça giderken yalnız olmayan futbolcunun yanındaki kişinin uyuşturucu tacirliğinden sabıkasının olduğu belirlendi.

Uruguaylı futbolcu, üzerinde bulunan silahı maçta bulunan stadyumdaki bir taraftara vereceğini itiraf etti.

Polis tarafından gözaltına alınan oyuncunun, 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia ediliyor.

Atletico Madrid’de de oynayan Nicolas Schiappacasse kimdir?

Uruguay'da futbola başlayan Schiappacasse, 2016 yılında 17 yaşındayken 1.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid’in yolunu tuttu.

Atletico Madrid’in futbolcusu olduğu dönemde Rayo Majadahonda, Parma ve Famalicao gibi takımlara kiralandı.

2020 yazında Atletico Madrid'den ayrılan futbolcu, Serie A takımlarından Sassuolo ile sözleşme imzaladı. Ancak, geçtiğimiz ağustos ayında Penarol'e kiralandı.

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