Lionel Messi'nin 2023'te Newell's Old Boys'a dönmeyi reddettiği ve Avrupa'da kalmaya can attığı bildirildi.

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi, 2000 yılında Barcelona'ya imza atarken memleketi Arjantin'den ayrıldı. Messi, Katalonya'ya gitmeden hemen önce Newell's Old Boys'un altyapısında beş yıl geçirdi ve onları temsil etme isteğinden asla vazgeçmedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, büyük sevgisine rağmen bu planını şimdilik askıya alıyor. Sport, 35 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu noktasında Arjantin'e geri dönme seçeneğini "dışladığını" iddia ediyor. Messi ayrıca, MLS'ten gösterilen herhangi bir ilgiden kaçınmaya da hazır. Inter Miami'nin süperstar ile ilgilendiği yakın zamanda dile getirilmişti.

VE DAHA FAZLASI: Messi henüz Paris Saint-Germain'deki sözleşmesini yenilemedi ve kontrat, bu yaz sona erecek. Ancak Fransa'da yeni şartlar olası olmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası galibi şimdilik Avrupa'da büyük bir kulüpte kalmak istiyor ve mevcut sezonda daha kararlı görünüyor.

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SIRADA NE VAR? Messi, 2022 Dünya Kupası finallerindeki başarılarının takdir edilmesiyle kısa bir süre önce FIFA tarafından Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi. Arjantinli, bu sezon PSG formasıyla 28 maçta 17 gol atıp 16 asist kaydetti.