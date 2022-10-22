Ligue 1 devinde birbirinden çarpıcı entrikalar devam ediyor.

Paris Saint-Germain'de ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde işler her ne kadar yolunda gitse de kaos bir türlü sona ermek bilmiyor.

Mutsuz olduğu bilinen Kylian Mbappe, Neymar'ı adeta kafaya takmış durumda.

Fransız golcünün Neymar'ı takımda istemediği daha önce birçok kez yazılmıştı ve şimdi bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

Ne söylendi?

Fransız basınında El Pais'te yer alan habere göre Mbappe, Neymar'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan gönderilmesi gerektiğini PSG yönetimine iletti.

İkili, saha içinde her ne kadar uyumlu görünse de perde arkasında birçok olayın yaşandığı artık herkesçe biliniyor.

Mbappe ve Neymar'ı ne bekliyor?

16 Ekim'de evinde Marsilya'yı 1-0 mağlup eden PSG, cuma akşamı ise deplasmanda Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti.

Ligue 1 devi, hafta içinde yüzünü Avrupa kupalarına dönecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Ekim Salı akşamı Maccabi Haifa'yı konuk edecek.