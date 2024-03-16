Yaz transfer döneminin en büyük imzasını atmaya hazırlanan Kylian Mbappe, tercihi için ilginç bir kriter belirledi.

PSG ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı alan ve yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arsenal taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamaya imza attı. Arsenal’e transfer olma ihtimali sorulan dünyaca ünlü oyuncu bu olasılığı imkansız olarak nitelendirdi. Mbappe’nin İngiliz takımına transfer olmayı düşünmemesinin sebebi ise bir hayli ilginçti.

Mbappe ne söyledi?

Arsenal’e transfer olma olasılığının bulunmadığını belirten Mbappe, “Mümkün değil çünkü orası çok soğuk” ifadelerini kullandı. Arsenal’in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta Şubat ayında yaptığı açıklamada dünyadaki her oyuncunun Arsenal için oynamak isteyeceğini belirtmiş ve Mbappe’yi transfer etmek isteyen kulüplerle yarışa girebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Bu sezon PSG formasıyla 36 resmi karşılaşmaya çıkan Mbappe bu maçlara 35 gol ve dört asist sığdırmayı başardı. Ligue 1’de zirvede yer alan Luis Enrique’nin takımı için büyük bir öneme sahip olan Mbappe, takımdan ayrılacağını yönetime bildirmesinin ardından son haftalarda maçın ilerleyen dakikalarında oyundan alınmaya ya da maça yedek kulübesinde çıkmaya başlamıştı. Mbappe olmadan oynamaya alışmaları gerektiğini belirten Luis Enrique’nin bu tercihi bir hayli tartışılsa da yıldız oyuncu takımdaki son sezonunda da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için PSG’nin en büyük kozu olmaya devam edecek.