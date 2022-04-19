Neymar, Valencia’nın Brezilyalı eski yıldızı Fabio Aurelio'nun Paris Saint-Germain'de geçirdiği süre boyunca Ballon d'Or'u kazanamamasıyla ilgili yorumlarına cevap verdi.

PSG’nin yıldızı, vatandaşının tam anlamıyla "boktan konuşuyor" olduğunu belirtti.

Brezilyalı forvet, Barcelona’dan Ligue 1 devine rekor bir transfer ücretiyle dahil olurken PSG’nin Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi olmasına büyük bir katkı sağladı.

Her şeye rağmen Neymar, PSG ile Avrupa kupalarında başarı elde edemezken bireysel olarak da büyük bir ödülün sahibi olamadı.

Neymar’ın vatandaşı Aurelio’nun, bu konuda Brezilyalı yıldızın kendi içinde hayal kırıklığına uğraması gerektiğini söylemesinin ardından forvet küfürlü bir yanıtla karşılık verdi.

PSG'nin yıldızı, kendisine yönelik içi boş eleştirilerin yapılmasından yakındı ve futbolu bırakmış eski oyunculardan bıktığının altını çizdi.

Ne söylendi?

Neymar bir Instagram hikayesinde "Orada duran ve sadece b.ktan konuşmak için ağızlarını açan bu eski oyunculardan bıktım.

"Beş dakikalık bir röportaj veriyorlar ve yaptıkları tek şey başkalarının hayatları hakkında konuşmaktı.

"Eleştireceksen bunu düzgün bir biçimde yapabilirsin. Ama böyle b.ktan konuşmak iyi durmuyor.

"Gerçekten, tam anlamıyla b.oktan konuşuyorlar."

Aurelio ne dedi?

GOAL için özel bir tartışmada, Liverpool’un eski yıldızı, Paris Saint-Germain'de geçirdiği süre boyunca Neymar'ın sadece yerel kupa kazandığını belirtti.

Brezilyalı eski oyuncu, vatandaşının PSG’de çok az şey başardığını ve üstün potansiyelini boşuna harcağını iddia etti.

2020 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybettikleri son mağlubiyetleri bir kenara bırakırsak Ligue 1 devi, finansal harcamalarına ve üst düzey süperstar isimlere rağmen, rakiplerinin birçoğunun sahip olduğu Avrupa başarısına yaklaşamadı.

Aurelio konuyla ilgili olarak, "Ben onun yerinde olsam çok fazla hayal kırıklığına uğradığımı her zaman söylerim” şeklinde konuşmuştu.

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