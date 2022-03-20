Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in Monaco ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

GOAL Türkiye, yedi kez Ballon d'Or kazanan yıldız futbolcunun sürpriz bir şekilde, neden takımda olmadığını açıklıyor.

PSG, pazar günü Ligue 1 şampiyonluğuna doğru bir başka büyük adım atmak için Stade Louis’ye çıktı.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, 29 maçın ardından ligin tepesinde 16 puan farkla liderliğe sahip oldu.

Messi, Pochettino'nun Monaco maçındaki 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi ve bu durum, Arjantinli süperstarın bu sezonki form durumu hakkında korkuları artırdı.

Messi neden PSG kadrosundan çıkarıldı?

Arjantinli yıldız, Sergio Ramos ve Angel Di Maria gibi sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen oyunculardan birisiydi.

PSG, resmi web sitesinde her oyuncunun yokluğu için kısa bir açıklama yaptı ve Messi'nin, son üç gündür tedavi gördüğü ve bir grip nöbeti yaşadığı gerekçesiyle kadroya alınmadığını açıklandı.

Messi ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Arjantinlinin iyileşmesi için resmi bir zaman verilmedi, ancak taraftarlar yıldız oyuncularının milli aradan sonra sahada olacağını umuyor.

34 yaşındaki futbolcu, bu hafta Venezuela ve Ekvador'a karşı Dünya Kupası elemeleri için Arjantin takımına gidecek.

Takımı PSG ise Lorient'in Parc des Princes'e konuk olacağı 3 Nisan’daki maça kadar ara verecek.

Messi 2021-22'de kaç maç kaçırdı?

Arjantinli süperstarın PSG'deki ilk sezonu, bir dizi sakatlık sorunu nedeniyle kesintiye uğradı.

Yıldız oyuncu, bugüne kadar kulübü için toplamda 26 kez forma giyebildi.

Geçen yaz transfer döneminde ücretsiz olarak Parc des Princes'e transfer olan Barcelona’nın eski oyuncusu; sakatlık ve hastalıklar nedeniyle 11 maç kaçırdı.

Böylece, Messi’nin sadece 7 gol ve 11 asist yapmasının sebebi açıklığa kavuşuyor.

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