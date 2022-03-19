Everton’ı yıldızı Richarlison, takımını Premier Lig'in üst sıralarına sağlam bir şekilde geri taşıyacaklarına inanıyor ve takımına sevgi dolu bir ilişkiyle bağlı olduğunu nitelendiriyor.

Rafael Benitez’in kovulmasıyla görevi devralan Frank Lampard'ın yönetiminde Premier Lig’den düşmeme mücadelesi veren Everton, ateşli bir sezon geçiriyor.

Ancak Richarlison, zor bir sezon geçirdiklerinin farkında olmasına rağmen Everton'a sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor.

Brezilyalı oyuncu, önümüzdeki süreçte takımın durumunu tamamıyla tersine çevireceklerini umuyor.

Ayrıca Richarlison, milli takımda oynamak için Everton ile yaptığı görüşmeler sırasındaki hislerini ve takımıyla bu konuda yaptığı pazarlığı de aktarıyor.

Ne söylendi?

24 yaşındaki oyuncu GOAL'a verdiği demeçte, "Hem kulüple hem de taraftarlarla harika bir ilişkim var.

“Günlük olarak her şeyin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Şu anda zor bir durumdan geçiyoruz, ligde kalmak için savaşıyoruz, ancak arkadaşlarıma inanıyorum.

"İyi bir takımımız var. Ligin üst sıralarında olabilirdik, ama çok fazla sakatlık yaşadık ve bu bizi zor durumda bıraktı.

“Ancak, ligin üst sıralarına doğru yol alabileceğimize eminim.

"Everton'la benim ilişkim, onların da bana hissettiği gibi kesinlikle bir aşk ilişkisi gibi. Everton'a da bana karşı büyük bir düşkünlük var ve bunun için minnettarım” dedi.

Richarlison’un Lampard ile ilişkisi nasıl?

Brezilyalı, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Carlo Ancelotti ve Benitez de dahil olmak üzere birçok menajerle çalışma fırsatı buldu.

Goodison Park'ta kaldığı süre boyunca birçok menajerle farklı tecrübeler yaşadı. Ancak, şimdi kendini daha genç ve futboldaki oyun günlerine uzak olmayan bir hocanın kanatları altında buluyor.

"Ondan öğrenebileceğimiz maksimum şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Bir futbolcu olarak geçmişi nedeniyle durumumuzu anlıyor.

“İyi bir an yaşamadığımızı biliyor, bu yüzden her zaman moralimizi yükseltmeye çalışıyor.

"Bu, Premier Lig'deki ikinci teknik direktörlük işi, ilki Chelsea’deydi. Everton'da harika bir iş çıkarmak için gereken her şeye sahip.

“Oyuncular, yaptığımız işe inanmak zorunda ki biz de bunu yapıyoruz. Onunla birlikte gelişmek için her şeyi yapacağız ve umarız o da Everton ile mutlu olabilir.”

Olimpiyatlarda oynamak için pazarlık

Everton ile Olimpiyatlarda oynamak için pazarlık yapan Brezilyalı futbolcu, o günlerden şu şekilde bahsediyor:

"Biraz karmaşıktı. Jardine beni aradığında Copa America'daydım. Everton'un onayı olmasa bile Olimpiyatlara gideceğime dair söz vermiştim. Bu konuda onlarla pazarlık yapmak zorundaydım.

"Rafa Benitez kulübe yeni geldiğinde başkanı ve müdürü aradı. Onlara, ağlayarak olimpiyatlarda oynamanın benim ve ailemin hayali olduğunu söyledim.

"Yani, Brezilya Milli Takımı'nda olimpiyatlarda oynamak için ağladım.

"Hayatımı burada Everton'a adadım. Bu yüzden kabul ettiler ve onayladılar. Bu onayı almak için neredeyse tüm günümü Everton ile müzakere ederek geçirdim.

“Sonunda her şey yolunda gitti. Olimpiyatlardan sonra burada çiçekler, pankartlar, alkışlarla karşılandım.

“Bu durum, hem benim hem de kulüp için iyi bir şeydi."

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