Paris Saint-Germain'in Devler Ligi'ne veda etmesine sinirlendiğini itiraf eden Neymar, takım halinde zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

2021/22 sezonuna büyük beklentilerle giren PSG, son 16 turu ilk maçında Parc des Princes'te ağırladığı Real Madrid'i 1-0 yenerek çeyrek final için avantaj yakalamıştı.

Rövanşta da Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Fransız ekibi, Karim Benzema'nın son yarım saatte yaptığı hat-trick'le Santiago Bernabeu'dan üzgün ayrıldı.

Neymar ne söyledi?

Sponsorlarından birinin düzenlediği etkinlikte konuşan Neymar, Real Madrid maçının ardından yaşadığı hisleri paylaştı.

"Şampiyonlar Ligi'nde elenmek hayal kırıklığı oldu. Sinirlendim."

"Daha iyi olmak, goller atmaya ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum."

"Zor günler, zor haftalar geçiriyoruz. Kaybetmek istemezdik. Kaybetmek için burada değiliz. Planımız bu değildi."

Eleştirilere yanıt verdi

PSG'nin rövanş maçında takım halinde yeterince mücadele etmediği yönünde eleştiriler yapılırken, ismi en çok anılan oyunculardan biri Neymar'dı.

Hafta sonu Ligue 1'de Bordeaux ile oynadıkları maçta Neymar ve Messi'yi ıslıklayan taraftarlar, sportif direktör Leonardo ile başkan Nasser Al-Khelaifi'ye de büyük tepki göstermişti.

Real Madrid yenilgisine mücadele eksikliğinin neden olduğu görüşüne karşı çıkan Neymar, sakatlığının ardından sahaya çıkabilmek için vücudunu limitlerine kadar zorladığını belirtti.

"Kimse frene basmadı, tam tersi. Kendimizi oyuna adadık, kararlıydık ve çok çalıştık."

"Sakatlıktan dönebilmek için her şeyimi ortaya koydum. Kaybetsek bile en azından takımla birlikteydim."

Daha fazla okuma