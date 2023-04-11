Süper Lig'de oynattığı futbol ile takdir toplayan Francesco Farioli, seviye atlamaya hazırlanıyor.

Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaptıktan sonra Karagümrük ve Alanyaspor'da, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimlerini yaşayan Francesco Farioli'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fransız basınında Footmarceto'da yer alan habere göre Portekiz ekibi Braga, Alanyaspor'dan ayrılan İtalyan hocayı takımın başına getirmek istiyor.

Raporda, bir süre önce Paris Saint-Germain'in sahipleri tarafından belli oranda hissesi satın alınan Braga'nın sezon sonundaki hedefinin Farioli olduğu bildiriliyor.

Francesco Farioli'nin kariyeri

Alanyaspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen İtalyan hoca, İstanbul ekibiyle 27 maçta 1.52'lik bir puan ortalaması yakaladı.

Daha sonra Alanyaspor'a bu kez teknik direktör olarak geri dönen Farioli, Antalya ekibinde ise 47 maça çıkıp 1.55'lik bir puan ortalaması elde etti.

İdealist bir hoca olan Farioli'nin geriden oyun kurma konusundaki ısrarı, Türkiye'de zaman zaman eleştirilere sebep olsa da İtalyan teknik direktör, kısa sürede beğeni toplamayı başardı.