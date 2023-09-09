Luis Enrique tarafından kadroda düşünülmeyen dünyaca ünlü iki oyuncunun yeni adresi Katar oldu.

Lionel Messi ve Neymar ile yolların ayrılmasının ardından kadroda yeniden yapılanmaya giden PSG’de yeni teknik direktör Luis Enrique tarafından kadroda düşünülmeyen Marco Verratti ve Julian Draxler’in yeni takımları belli oldu. İsmi Türk kulüpleriyle de anılan dünyaca ünlü iki oyuncunun bu sezon PSG’nin Katarlı sahiplerinin ülkesinde top koşturacağı öne sürüldü.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre Verratti sağlık kontrolünün ardından Katar’ın en önde gelen kulüplerinden Al-Arabi takımına katılacak.

Bir dönem kapanıyor

Öte yandan Alman yıldız Draxler ise bir başka Katar takımı Al-Ahli’ye transfer olacak ve her iki oyuncunun da uzun yıllardır devam eden PSG macerası çok kısa süre içerisinde resmen sona erecek.

Serie B’de Pescara ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Serie A’da oynamadan doğrudan PSG’ye transfer olan Verratti, 2012-2013 sezonundan bu yana PSG’nin formasını giyiyordu. Kariyerinin neredeyse tamamı PSG’de geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransız ekibiyle 416 maça çıkarken, dünya futbolunun en önde gelen orta saha oyuncuları arasına ismini yazdırmıştı.