Eski takım arkadaşından, Brezilyalı yıldız hakkında acı bir itiraf geldi.

Thomas Meunier, Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transfer olduğundan beri büyüsünü kaybettiğini iddia etti.

Borussia Dortmund defans oyuncusu, 2017'de Barcelona'dan Parc des Princes'e dünya rekoru kıran bir anlaşmayla geldiğinde Brezilyalının büyük bir hayranıydı, ancak Fransa'da eski takım arkadaşının seviyesinin düştüğünü hissediyor.

Neymar, sakatlıklarla mücadele ettiği son beş yılda PSG formasıyla 150'den az maçta forma giydi ve Camp Nou'da küresel bir süperstar olarak tanınmasını sağlayan yeteneğinin yalnızca kırıntılarını gösterdi.

Bu durum, pek çok kişi gibi Meunier'i de hayal kırıklığına uğrattı.

Meunier, Neymar hakkında ne dedi?

2020'de Dortmund'a transfer olmadan önce Paris'te Neymar ile üç sezon geçiren Belçikalı bek, Kicker'a şunları söyledi: "İtiraf etmeliyim ki, Neymar hala Barcelona'da oynarken onun büyük bir hayranıydım.

"Ancak, Paris'teki kariyeri benim açımdan hayal kırıklığıydı ve o, eski büyüsünü kaybetti.

"Geri dönüş tamamen onunla ilgili bir durum ve 10 yaşında olsaydım, posteri odamda olurdu."

Meunier, kulübün eski sportif direktörü Leonardo'yu suçladı ve PSG'deki zor zamanlarına değindi.

"Paris'te o zamanki sportif direktör [Leonardo] tarafından kadro dışı bırakıldım çünkü sözleşmemi uzatmak istemedim.

"Her şey, Şampiyonlar Ligi finaline kadar bensiz gitti ve ben orada olmayı hak ediyordum.

"Özel olarak Paris'ten ayrılmak da kolay olmadı.

"Eşim, çocuklarım ve ben... Hepimiz şehri sevdik. Vazgeçmek zor oldu.

"Ama zamanla bir aile olarak uyum sağlamayı başardık."

Neymar bu yaz PSG'den ayrılabilir mi?

GOAL, PSG'nin uygun bir teklif almaları halinde yaz transfer transfer döneminde Neymar'ı satmaya hazır olduğunu doğruladı. Ancak, oyuncu Paris'ten ayrılmak istemiyor.

PSG'nin sezon öncesi kampı sırasında Neymar, "Kulüpte kalmak istiyorum. Hâlâ birkaç yıllık sözleşmem var" dedi.

"Şimdiye kadar kulüp bana [gitmemi istemekle ilgili] böyle bir şey söylemedi.

"Kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. İnsanlar beni tanıyor, kim olduğumu, sahada nasıl davrandığımı, oyunumun ne olduğunu biliyor.

"Kendimi kanıtlamama gerek yok. Mutlu olmak için futbol oynamam gerekiyor. İnsanlar çok konuşuyor. Çok konuşuyorlar, çünkü başka bir şey yapamıyorlar" dedi.

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier, Neymar'ın geleceği hakkında ise şunları ekledi:

"Şu andan itibaren transfer döneminin sonuna doğru ne olacak bilmiyorum.

"Gideceğini veya kalacağını duyuruyoruz... Onunla bu konuda kişisel bir görüşmem olmadı.

"Ancak kendisi, PSG'deki durumu hakkında söylenebilecek hiçbir şeyden rahatsız görünmüyor."

Daha fazlası için:

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: "Şu anda, Lionel Messi hakkında konuşmanın sırası değil"