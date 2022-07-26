İspanyol hoca, şimdilik farklı konulara öncelik verme niyetinde...

Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşü Xavi'nin gözünde bir olasılık olmaya devam ediyor, ancak İspanyol ekibin patronu, 2022'de herhangi bir anlaşmanın “imkansız” olması nedeniyle şu anda bu tartışmayı çok da uzatmak istemiyor.

Bunun nedeni, yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli süperstarın, Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile 12 ay daha sözleşmesi bulunması.

Bu anlaşmada herhangi bir sözleşme uzatma kabul edilmezse, Arjantinli süperstar, Camp Nou'dan Parc des Princes'e çarpıcı bir geçiş yapacak.

İki yıl sonra yeniden serbest oyuncu olacak ve Barça Başkanı Joan Laporta, tüm zamanların en iyi oyuncularından birisini yeniden takımda görmeyi istiyor.

Lionel Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Laporta, Messi'nin Barça'daki "bölümünün" bitmediğini ve 2021'de yeni bir sözleşme finanse edemediği için Güney Amerika'ya "borçlu" hissettiğini söylemişti.

Ünlü La Masia akademi sisteminden çıkan ve efsanevi oyunculardan birisi olan mevcut hoca Xavi, taraftarların da çok istediği Messi'yi yeniden takıma katmaktan dolayı memnun olacak.

Ancak, 2023'e kadar hiçbir anlaşmanın yapılamayacağının da farkında...

Geri dönüş söylentileri sorulduğunda Barcelona Teknik Direktörü Xavi şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Leo Messi ile imzalamak imkansız.

"Paris ile sözleşmesi devam ediyor.

"Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Onun hakkında konuşmanın sırası değil."

Xavi, Barcelona'nın yeni Pep Guardiola'sı mı?

Eski kulüp kaptanı Xavi, Barça'yı Messi'yi cezbedecek bir seviyeye geri götürmeye çalışıyor.

İspanyol menajer, geçmişteki gibi büyük kupalar kazanmak ve efsanevi başarılar elde etmek amacında çalışmalarını sürdürüyor.

Bir koç olarak eski zaferleri yeniden alevlendirmeye çalışıyor ve Liga devini yeniden zirveye çıkarmaya çalışıyor.

Durum böyle olunca, Xavi'nin Barcelona'nın yeni Pep Guardiola'sı olabileceği öne sürülüyor ve ona herkes çok güveniyor.

42 yaşındaki hoca, bu karşılaştırmalar hakkında şunları söyledi: "Pep'i gibi olmak için bir fikrim yok, tek istediğim Barça'nın kazanması.

"Bu bir ego meselesi değil, Pep veya Johan'ı (Cruyff) veya herhangi birini yenmek istemiyorum.

"Aksine kendimi onlardan besledim, onların öğrencisiyim, hayalim Barça'yı dünyanın zirvesine yeniden çıkarmak."

Xavi şöyle devam etti: “Kulüp, takımı daha güçlü hale getirmeye devam etmek için çok çalışıyor.

"An itibariyle takımın antrenman ve sahadaki mücadelesinden çok memnunum.

"Oyuncular buraya gelmek istiyor, çünkü bu heyecan verici bir proje.

"Şu anda en iyi yerde değiliz, ama yine de Barça olarak hep iyi bir noktadayız.

"Benim hayalim Barcelona'nın şampiyonluklar kazanması."

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