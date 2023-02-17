Son iki sezondur Roma'da çalışan Portekizli çalıştırıcının bir sonraki durağı Fransa olabilir.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e tek golle boyun eğen PSG'de teknik direktör Christophe Galtier'in koltuğu sallanırken, gündeme gelen ilk isim Roma'yı çalıştıran Portekizli efsane Jose Mourinho oldu.

PSG'de danışmanlık görevini yürüten Luis Campos'un Roma'da Mourinho ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Fransız gazeteci Santi Auona'nın aktardığı bilgiye göre yıldızlarla dolu soyunma odasına kendisini ispatlamış ve liderlik yapabilecek bir teknik direktör getirmek isteyen PSG yönetiminin hayali Zinedine Zidane olsa da Campos oldukça yakın ilişkilere sahip olduğu Mourinho ile bir araya geldi.

Eski yardımcısı PSG'de görev yapıyor

Roma'da hayal kırıklığına uğramış gibi görünen Mourinho daha önce yaptığı açıklamada PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.

Mourinho'nun Tottenham'daki yardımcısı Joao Sacramento'nun da halihazırda PSG teknik heyetinde yer alması bu iddiaları güçlendirdi.

Roma ile Haziran 2024'e dek kontratı bulunan Mourinho daha önce ülkesi Portekiz'in yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya'da şampiyonluklar kazanırken, iki kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.