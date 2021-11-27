PSG'nin Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria'ya göre Fransız yıldız Kylian Mbappe takımdan ayrılacak

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmazken Real Madrid'in genç yıldızla anlaşma olasılığı her geçen gün artıyor.

Ocak ayından itibaren istediği takımla anlaşmaya varabilecek olan Kylian Mbappe'nin, bedelsiz olarak Real Madrid'in yolunu tutacağı artık daha yüksek bir sesle konuşulmaya başlandı.

Ne söylendi?

Mbappe'nin transferi hakkında RMC Sport'a konuşan Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria, genç yıldızın büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını söyledi.

Kylian Mbappe'nin takımda kalmasını istediğini ifade eden Di Maria, "Gerçek şu ki bu tür kararlar oldukça kişisel. Kylian, hayatına nasıl bir yön vereceğini bilecek yapıda bir insan. Onunla oynamaya devam etmek isterim ama büyük olasılıkla kariyerini farklı bir yönde şekillendirecek.

"Onunla oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Mbappe gibi oyuncularla aynı takım adına sahada olmak büyük bir hediye, ayrıca onunla aynı soyunma odasını da paylaşmak çok eğlenceli.

"Sahadayken ona topu attığımızda, bir şekilde topu ağlara göndereceğini veya rakip kalede tehlike oluşturabileceğini biliyoruz. O, gerçekten olağanüstü yeteneğe sahip bir futbolcu.

"Birlikte çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Zor anlarda iyi bağlantılar kurup farklı işler çıkarabiliyoruz ve bu nedenle, onunla oynamak beni çok iyi hissettiriyor" dedi.

Real Madrid, Mbappe ile Haaland'ı buluşturacak

Bu açıklamlar üzerine Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine yeniden konuşmalar yapılmaya başlandı.

Real Madrid'in, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Fransız yıldızın transferini ocak ayından itibaren resmileştirmesi bekleniyor.

Yeniden yıldızlar topluluğu bir takım kurmayı planlayan Madrid, Norveçli yıldız Haaland'ı da transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

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