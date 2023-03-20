Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fransız ekibi, Napoli’yi zirveye taşıyan Gürcü yıldızı transfer etmek istiyor.

Ligue 1’de en yakın rakibi Marsilya’nın yedi puan önünde liderlik koltuğuna otursa da Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden ve taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan PSG gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Fransız basınından 10sport’ta yer alan habere göre Fransız ekibi listesinin ilk sırasına Napoli’den Khvicha Kvaratskhelia’yı koydu.

Bu sezon Napoli formasıya çıktığı 29 karşılaşmaya 13 gol ve 15 asist sığdıran Kvaratskhelia kısa sürede Avrupa’nın en gözde oyuncularından birine dönüştü.

Tarihin en pahalı üçüncü oyuncusu olabilir

Bu transfer için Serie A’da şampiyonluğa koşan Napoli’nin tüm mali taleplerini karşılamaya hazır olan PSG, İtalyan ekibinin kapısını 180 milyon euroluk dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Neymar ve Kylian Mbappe’nin ardından futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen üçüncü oyuncusu olacak olan Gürcü yıldız ile Real Madrid’in de ilgilendiği biliniyor. Takımının ligde zirvede yer almasında büyük rol oynayan Kvaratskhelia, geçen sezon ülkesinin Dinamo Batum takımında oynamıştı.