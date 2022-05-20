PSG mi, Real Madrid mi? Mbappe bilmecesinde son 72 saat

Paris Saint-Germain'de mi kalacağı, yoksa Real Madrid'e mi gideceği merak konusu olan Kylian Mbappe kesin kararını kısa süre içinde açıklayacak.

GOAL 17 Mayıs'ta; Mbappe'nin La Liga devi Real Madrid ile el sıkıştığı ve İspanya'da yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı bilgisine ulaşmıştı.

Yıldız golcü bundan birkaç gün önce düzenlenen UNFP ödül töreninde kararını büyük ölçüde verdiğini söylemişti.

Kylian Mbappe geleceğiyle ilgili kararı ne zaman açıklayacak?

L’Equipe gazetesinin Perşembe günü yaptığı haberde; Mbappe'nin seçimini Pazar günü duyuracağı bilgisi yer almıştı.

23 yaşındaki oyuncu, PSG formasıyla sezonun son maçını Cumartesi günü Metz'e karşı oynayacak.

GOAL'ün edindiği bilgi ise; büyük açıklama için kesin bir tarih belirlenmediği yönünde. Mbappe'nin temsilcileri açıklamanın bu hafta sonu gelebileceğini söylemekle yetindi.

Mbappe'nin Fransa'da yayınlanan Telefoot isimli televizyon programına katılıp, kararını burada açıklayacağı öne sürülmüştü, ancak oyuncunun kampı bu haberleri yalanladı.

Açıklamanın hangi platformdan veya ne şekilde yapılacağı bilinmese de, Cumartesi günü Mbappe için sezonun sona ermesiyle sessizliğin bozulması muhtemel.

👀 Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da antrenmanda.



🤔 Acaba aklından neler geçiyor? pic.twitter.com/g7ytT7EIAa — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 8, 2022

Mbappe gelecek sezon hangi takımda oynayacak?

PSG, uzun süredir devam eden bekleyiş süresince Mbappe'yi takımda tutmak için mücadele etmekten asla vazgeçmedi.

Başkent ekibi 216 maçta 168 gol atan Mbappe'yi doğal olarak bedelsiz kaybetmek istemiyor. Yeni sözleşme için yapılan görüşmelerden PSG'nin istediği yönde bir sonuç çıkmasa da, son dönemde Fransız devini umutlandıran gelişmeler yaşandı.

Mbappe'nin Real Madrid'le imaj hakları konusunda sorun yaşadığı ve bu nedenle PSG'de kalmayı seçebileceği iddia edilmişti.

Çıkan haberlere göre; Real Madrid, Mbappe'ye imaj hakları üzerinde sadece %50'lik kontrol öneriyor. PSG ise imaj haklarını tamamen Mbappe'nin yönetimine bırakmaya razı.

Henüz Mbappe'nin kararıyla ilgili sızan bir bilgi yok, ama tüm işaretler transfer piyasasındaki en büyük düğümünün 72 saat içinde çözüleceğini gösteriyor.