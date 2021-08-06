Messi gelirse Mbappe ayrılacak mı?

Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi’yi kadrosuna katmak isteyen takımlar içinde PSG öne çıkıyor.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi’yi transfer edebilmek için Kylian Mbappe’yi satmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Daha önce Messi ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayan Barcelona, La Liga’nın finansal fair play kurallarına takıldı ve Arjantinli oyuncuyu takımda tutmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

PSG’nin Messi’yi renklerine bağlayabilmek için yıldız forveti Mbappe’den vazgeçmek zorunda kalabileceği öne sürülmüştü. Bu iddiaları gülünç bulan Pochettino, Messi ile henüz temasa geçmediğini ifade etti.

Ne söyledi?

PSG’nin ligin açılış haftasında Troyes ile oynayacağı maç öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Pochettino, Messi’yle ilgili soruları da yanıtladı.

“Messi’yle görüşmedim. Yapacağımız hiçbir transfer Mbappe’nin ayrılmasını gerektirmez.”

“Messi kalibresindeki bir oyuncu elbette ilgimi çekiyor. Kulüp birkaç farklı senaryo üzerinde çalışıyor, ama biz Troyes maçına odaklanmalıyız.”

“Dün yaşananları hepimiz biliyoruz. Kulüp, takımı daha güçlü hale getirip bizi hedeflerimize yaklaştırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.”

Messi'yi neler bekliyor?

Barcelona’da kalma isteğini dile getiren Messi, kulüple beş yıllık yeni anlaşma imzalamaya çok yaklaşmıştı.

Fakat ekonomik engelleri bir türlü aşamayan Barcelona, sezonun başlamasına çok kısa süre kala kulübün efsane ismi Messi’den vazgeçmek durumunda kaldı.

Büyük ihtimalle gelecek yıl Dünya Kupası kazanmak için son şansını kullanacak olan Messi’yi Katar öncesinde yeni bir formayla izleyeceğiz.

34 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olsa da, dünya üzerinde talep ettiği maaşı karşılayabilecek az sayıda kulüp var.

Bu kulüpler arasında eski takım arkadaşı Neymar’ın da forma giydiği PSG ve eski teknik direktörü Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City öne çıkıyor.

Sezonu geç açabilir

Messi kısa süre içinde yeni evini belirlemezse, 2021/2022 sezonunun ilk haftalarını kaçırabilir. Arjantin’le Copa America şampiyonluğu yaşadıktan sonra uzun bir tatile çıkan Messi, Barcelona ile yaşadığı sözleşme sorunu nedeniyle takımın hazırlık kampına katılamamıştı.

Sezonu Lille’e kaybettiği Fransa Süper Kupası maçıyla açan PSG, ligdeki ilk maçında Cumartesi günü Troyes’a konuk olacak.

Manchester City ise sezonun ilk resmi maçını yarın Leicester City ile Community Shield zaferi için yapacak.

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