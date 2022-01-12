PSG Menajeri Mauricio Pochettino, Fransa'da Manchester United ile görüştü

Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından geçici olarak Ralf Rangnick’i takımın başına geçiren Manchester United, sezon sonunda Mauricio Pochettino ile sözleşme imzalayacak.

Unitedlı yeneticiler Arjantinli teknik direktör için çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürürken Rangnic’in ise Pochettino’ya pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Alman menajerin, Kırmızı Şeytanların başına istediği hoca ise Ajax’ın teknik direktörü Erik Ten Hag.

Ne söylendi?

Le Parisien'de yer alan habere göre; United, Pochettino ile görüştüğü ve Arjantinli teknik direktör gelen teklife olumlu yaklaştı.

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren United’da bazı yöneticilerin ve Alman menajerin fikirlerinin uyuşmadığı söylenirken çoğunluk Pochettino’yu tercih ediyor.

Fransa’da mutlu olmayan ve yeniden İngiltere’ye dönmek isteyen Pochettino’nun, Kırmızı Şeytanların teklifine sıcak bakıyor.

Pochettino'nun ailesi Londra'ya gelirken Arjantinli hoca Paris'te bir otelde yaşıyor.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Pochettino’nun Fransa’daki geleceği; bu sezonki elde edeceği başarılara bağlı.

United, Pochettino'dan vazgeçmiyor

Solskjaer'in ayrılığının ardından Pochettino'nun adı United ile anılmış, ancak İngiliz ekibi Rangnick’i yarım sezon için takımın başına getirmişti.

Kırmızı Şeytanlar ve Rangnick arasında yapılan anlaşmada Alman menajerin sezon sonunda kulübün danışmanlığını yapacağı açıklanmıştı.

Premier Lig'de bu sezon 19 maça çıkan United, topladığı 31 puanla yedinci sırada yer alırken şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

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