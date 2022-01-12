Fenerbahçe’de ikinci İsmail Kartal dönemi: 60 yaşındaki teknik direktörün ilk dönem karnesi nasıl?

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör görüşmelerinin ardından İsmail Kartal'da karar kıldı.

2014-2015 sezonunun ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçecek olan İsmail Kartal, 6 aylığına bu görevi üstlenecek.

2014-2015 sezonunu ikinci sırada bitiren Kartal'ın ekibi, Fenerbahçe'nin kazandığı son kupanın da mimarı konumunda. Bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı lacivertliler normal süresi 0-0 biten maçta penaltılar sonucu rakibini yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

İsmail Kartal'ın karnesi

Sarı lacivertli takımın başında 46 resmi maça çıkan Kartal, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 34 mücadelede 22 kez galip gelen Fenerbahçe, 11 Türkiye Kupası karşılaşmasında 7 galibiyet elde etti.

İsmail Kartal'ın kariyeri

Fenerbahçe'nin kazandığı son iki şampiyonlukta hem Aykut Kocaman'ın hem de Ersun Yanal'ın yardımcısı olan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda takımın başında sadece bir sezon geçirdi.

Ardından Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Konyaspor ve BB Erzurumspor gibi çalıştıran 60 yaşındaki teknik direktör, futbolculuğu döneminde sarı lacivertli kulübün 10 sezon formasını da terletmişti.

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