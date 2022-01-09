PSG'den gelen yeni sözleşme tekliflerini henüz kabul etmeyen ve gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği yönündeki iddialar her geçen gün artan Kylian Mbappe'nin kaderi henüz netleşmese de PSG yıldız ismin muhtemel ayrılığı doğrultusunda alternatifini belirledi.

Mirror'da yer alan habere göre Fransız ekibi Mbappe giderse, hücum hattını Romelu Lukaku ile güçlendirmeye çalışacak.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda Inter'e geri dönmek istediğini belirten Lukaku'nun teknik direktör Thomas Tuchel ve kulübün sahibi Roman Abramovich'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtilirken, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Belçikalı golcüye olan hayranlığı bu iddiayı güçlendirdi.

Chelsea satmaya sıcak bakıyor

PSG yönetiminin Lukaku için 116 milyon euro bonservis ödeyen Chelsea'ye 90 milyon euro ödemeyi planladığı kaydedilirken, El Nacional'e göre oyuncuyu büyük bir zarar etmeden satmayı planlayan Londra ekibi bu teklifi kabul edebilir.

Öte yandan Mbappe'nin yerini alabilecek bir diğer isim ise Cristiano Ronaldo olabilir.

Gelecek ay 37 yaşına girecek olan Portekizli yıldız her ne kadar kısa vadeli bir çözüm gibi görüne de Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturma hayali birçok futbol adamını olduğu gibi PSG yöneticilerini de cezbedebilir.

Önümüzdeki yaza dek santrfor transfer için bir hamle yapmayacak olan PSG, bu süreçte Mbappe'yi takımda tutabilmek için girişimlerini de sürdürecek.

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