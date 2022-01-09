Newcastle'ı FA Cup'tan eleyen Cambridge United, mucizeyi 'camianın çocuğuyla' gerçekleştirdi

FA Cup üçüncü turunda Newcastle United deplasmanına konuk olan Cambridge United, Joe Ironside'ın golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı.

Cambridge United, Premier Lig ve Championship'in ardından İngiliz futbolunun üçüncü kademesi olan Birinci Lig'de mücadele ediyor.

24 takımlı ligde 16. sırada olan Cambridge, çok da uzak olmayan bir geçmişte daha zorlu günler geçiriyordu. Birinci Lig'in en kısıtlı bütçelerinden birine sahip olan Cambridge'in, Suudi servetini arkasına alan Newcastle'ı devirecek noktaya gelmesi kolay olmadı.

Karanlıktan aydınlığa

2020 yılına girilirken, o dönemde İkinci Lig'de yer alan Cambridge düşme potasındaydı ve kulüp bir çıkış yolu arıyordu. Yönetim, takımı kulübün içinden yetişen, Cambridge doğumlu Mark Bonner'a emanet etmeye karar verdi.

O tarihte 34 yaşında olan Bonner, ilk etapta geçici olarak geldiği menajerlik görevinde müthiş bir başarı yakaladı. Önce ligde tuttuğu takımı bir sonraki sezon üst lige taşımayı başardı.

36 yaşındaki Bonner, tarihi Newcastle galibiyetiyle bir anda tüm İngiltere'nin gündemindeki adam oldu. Newcastle menajeri Eddie Howe'a karşı kurduğu taktiksel üstünlükle alkış toplayan Bonner'ın futbolculuk geçmişi bulunmuyor.

U8'de başladı

Doğup büyüdüğü şehrin takımına 2011'de katılan Bonner, U8 takımını çalıştırarak başladığı yolculukta basamakları teker teker tırmandı. 2018'e kadar altyapının çeşitli kademelerinde çalışmayı sürdüren Bonner, dört yıl önce A takım antrenörlüğüne yükseldi.

Şubat 2018'de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından asistanlığa terfi eden Bonner, Ocak 2020'de Colin Calderwood'un görevine son verilince geçici olarak takımın başına getirildi.

Cambridge United'ın başında çıktığı ilk dört maçta dört galibiyet alan Bonner kısa sürede kulübedeki pozisyonunu sağlamlaştırmıştı. Kulüp, Mart ayında Bonner'a iki yıllık sözleşme önerdi.

Bir sonraki sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen Cambridge United ikinci sırayı alarak üst lige yükselirken, Bonner, İkinci Lig'de iki kez ayın menajeri seçildi.

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Mayıs 2021'de kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Bonner'ın İngiliz futbolundaki geleceği oldukça parlak gibi gözüküyor. Cambridge United'ı Championship'e taşıyamasa bile, Bonner'ı kısa süre sonra önce Championship'te, ardından Premier Lig'de takım çalıştırırken izleyebiliriz.

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