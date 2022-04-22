Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, oğlunun ölümünün ardından Arsenal'e karşı oynayabilir

Manchester United'ın geçici menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'de Arsenal ile oynayacağı karşılaşma için kadroda olabileceğini doğruladı.

37 yaşındaki oyuncu, bebeğinin trajik ölümünün ardından United'ın Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu maçı kaçırmıştı.

Partneri Georgina Rodriguez ile eve döndüğünü doğruladıktan sonra Ronaldo, perşembe günü antrenmana geri döndü ve Rangnick, Portekizli süperstarın Arsenal'e karşı oynamak için uygun olduğunu açıkladı.

Rangnick, Ronaldo hakkında ne dedi?

Alman menajer gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Ronaldo tekrar müsait, şimdi bizimle antrenman yapıyor."

Rangnick, Scott McTominay, Raphael Varane ve Paul Pogba'nın form durumu hakkında ise şunları ekledi:

"Scott McTominay geri dönecek ve oynamaya uygun, yarın müsait olacak. Aynısı Raphael Varane için de geçerli.

"Diğerleri hâlâ sakat. Paul Pogbanın, iki gün önce yapılan taramadan sonra sezon sonuna kadar oynaması pek olası görünmüyor.

"Doktor bana, Pogba'nın sakatlığının en az dört hafta süreceğini söyledi ve son maç mayıs ayının sonunda olduğu için oynamasının pek muhtemel olacağını sanmıyorum."

Ronaldo, Arsenal'e karşı kesin oynayacak mı?

Görünüşe göre Ronaldo, cumartesi günkü Premier Lig karşılaşmasında Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı oynayacak.

Ronaldo, perşembe günü Instagram'da kendisinin ve ortağı Rodriguez'in yeni doğan kızlarıyla birlikte hastaneden eve döndüklerini doğrulamak için bir fotoğraf yayımladı.

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United, Ronaldo'nun Carrington'daki diğer takım arkadaşlarıyla antrenmana yeniden katıldığını göstermek için perşembe günü Instagram sayfasında görüntüler yayınladı.