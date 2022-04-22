Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil, Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire'a bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğunu söyledi.

Deplasmanda ezeli rakibi Liverpool'a 4-0 yenilen Manchester United, Old Trafford'daki havayı değiştirmek için bir şeyler yaptı ve Erik ten Hag'ın, 2022-23 sezonunda kulübün yeni menajeri olacağını bir umut ışığı olarak duyurdu.

Bir süredir saha içinde ve dışında hayal kırıklığı artıyor, bazı taraftarlar tepki anlamında işleri çok ileriye götürüyor ve Özil, bunların “çılgın” olduklarını düşünüyor.

Maguire'a ne oldu?

İngiiz millî futbolcu, United taraftarları için bir günah keçisi haline geldi ve şimdi ailesinin evine karşı “ciddi bir tehdit” yapıldığı ortaya çıktı.

Maguire'ın danışmanı, perşembe günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içinde Harry, ailesinin evine ciddi bir tehdit aldı.

"Bunu şu anda konuyla ilgilenen polise bildirdi. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği açıkçası Harry'nin bir numaralı önceliği.

"Bu hafta sonu için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ve şu anda daha fazla ayrıntılı yorum yapmayacağız."

Özil, Maguire konusu hakkında ne söyledi?

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Harry Maguire ile ilgili haberleri okuyun, bu tam bir çılgınlık.

Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz. Şoke oldum. Bazen futbol insanların içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Umarız olaya karışan herkes cezalandırılır.”

Just read the news about Harry Maguire ... this is just insane.🤦🏻‍♂️ Football can never ever be that serious to be threatening a player and his family. I'm shocked. Sometimes football brings out the worst in people. Hopefully all people involved get punished. — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 21, 2022

Maguire ve Man Utd'nin bir sonraki Premier Lig maçı, Emirates Stadı'nda cumartesi günü Özil'in eski kulübü Arsenal ile.

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