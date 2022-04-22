Joan Laporta, bir taraftarın Robert Lewandowski'nin transferini sormasına yanıt olarak Polonyalı yıldızın Barcelona'ya transfer olasılığının "artık daha yüksek olduğunu" söyledi.

Lewandowski son sekiz yılını Bayern'de geçirdi, ancak mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Laporta ne söyledi?

İspanyol devinin Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile ilgilendiği düşünülüyor, ancak Haaland'ın yıllık 30 milyon avroluk maaş talebi biraz yüksek geliyor.

Laporta, 2021'de rekor kıran bir borç yılının ardından defterleri dengelemeye devam ederken Barça'nın La Liga'nın ücret kısıtlamalarını aşmayacağı konusunda ısrar etti.

Lewandowski, yaşı göz önüne alındığında çok daha ucuz bir seçenek olabilir. Barcelona başkanı şimdi onun gerçekçi bir hedef olduğunu doğruladı.

Laporta'yı bu hafta halk arasında gören bir taraftar, "Joan, Lewandowski geliyor mu gelmiyor mu?" diye sordu. Camp Nou şefi yanıtladı: "Gelme şansı artık daha yüksek, evet."

Lewandowski'nin Bayern'deki durumu

Bayern CEO'su Oliver Kahn, Lewandowski ile yeni bir sözleşme yapmak için istekli olduklarını doğruladı.

Ancak Kahn; Polonyalı milli futbolcunun, Allianz Arena'da kalmaya ikna edilmesi gerektiğini de kabul ediyor.

Kahn bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Robert'ın bizimle gelecek sezon için bir sözleşmesi var" dedi. Robert ile temas halindeyiz ve mümkün olduğu kadar Bayern'de kalmasını istiyoruz."

"Görünüşe göre bazıları bu tür görüşmelerin ve sözleşme müzakerelerinin tıpkı bir şeye tıklayıp sözleşmesini uzattığı çevrimiçi bir menajerlik oyunu gibi olduğuna inanıyor. Ayrıca oyuncuların durumuna da bakmak gerekiyor.

"Uzun yıllar bu kulüpte iyi performans gösteren oyuncular olağanüstü. Robert bizimle dünya çapında bir futbolcu oldu. Robert her yıl 30-40 gol atma potansiyeli olan bir oyuncu.

"Tabii ki, bir noktada, bunun gibi oyuncular 'Burada her şeyi başardım ve her şeyi kazandım' fikrine kapılıyor. Sonra onu burada kalmaya ikna etmek zaman alıyor."

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