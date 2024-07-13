Kylian Mbappe'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren PSG, serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan yıldızı gündemine aldı.

Kylian Mbappé'nin Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından, Fransız devi henüz onun yerine ideal bir oyuncu bulamadı. Birçok ismin gündeme gelmesine rağmen henüz somut bir adım atmayan Paris Saint-Germain, bu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yeni bir hedef belirledi.

Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen gibi oyuncular hedefler arasındaydı, ancak transfer görüşmeleri pek olumlu ilerlemedi. Napoli, yeni teknik direktör Antonio Conte'nin Kvaratskhelia'yı takımda tutmak istediğini açıkça belirtti.

Gyökeres, Mbappé'nin Yerine

Corriere dello Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain'in Victor Osimhen transferini gerçekleştirme ihtimali her geçen azalırken, Fransız ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen 26 yaşındaki İsveçli forvet Viktor Gyökeres ile ilgileniyor. Osimhen'in sözleşmesindeki 130 milyon euro'uk serbest kalma maddesi nedeniyle PSG, Gyökeres'i 100 milyon euroya transfer etmeyi değerlendiriyor.

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Gyökeres, Sporting Portugal formasıyla 47 maçta 41 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. PSG'nin, 20 kez İsveç Milli Takımı formasını giyen ve 6 gol atan Gyökeres'i transfer edebilmesi için Arsenal ile rekabet etmesi gerekecek.

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