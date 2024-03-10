PSG Kylian Mbappe’nin yerine 200 milyon euro ödeyerek Barcelona’dan Lamine Yamalı almak istiyor

PSG Mbappe’nin alternatifi için 200 milyon euro ödemeye hazır

Kylian Mbappe’yi Real Madrid’e kaptırmak üzere olan PSG’de gelecek sezona yönelik transfer hamleleri başlarken, gündeme gelen son isim Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. Katalan ekibinden daha önce Lionel Messi ve Neymar gibi sansasyonel transferler yapan PSG yönetiminin bu transfer için kesenin ağzını açarak, 200 milyon euro ödeyebileceği belirtildi.

Barcelona satmak istemiyor

Yamal’ın Portekizli menajeri Jorge Mendes’in bu hafta bu konuyu Barcelona Başkanı Joan Laporta ile görüşmek için Barselona’ya gittiği öğrenilirken, transferin gerçekleşmesi halinde Yamal, 222 milyon euro karşılığında Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Neymar’ın ardından tek seferde en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncu olarak futbol tarihine geçecek.

Maaş bütçesi konusunda ciddi bir problemle karşı karşıya olan Barcelona Yamal’ı her ne kadar elinde tutmak istese de genç yıldızı 200 milyon euro karşılığında satmak tüm bu sorunlara çözüm olabilir. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkan 2007 doğumlu oyuncu bu maçlara altı gol sığdırırken, takım arkadaşlarına dört de gol pası verdi.