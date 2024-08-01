Mbappé'nin vedasının bir süredir gündemde olmasının ve birkaç hafta önce resmiyet kazanmasının ardından PSG, transferde atağa kalktı.

Luis Enrique'ye hem yeniden Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracak bir kadro için çalışmalara başlayan Fransız ekibi, Portekizli yıldızın transferinde son aşamaya geldi.

İlk transfer Safonov'du

Krasnodar'dan yirmi milyona gelen kaleci Safonov dışında PSG'nin son haftalarda önemli bir transferi olmadı. Defans, orta saha ve hücumda da en azından bugüne kadar bir hareket yoktu ancak son birkaç saat Joao Neves'in Paris'e taşınmak üzere olmasını sağlayan bazı gelişmelerle geçti.

PSG, eski Roma oyuncusu Renato Sanches'in de dahil olduğu bir anlaşmanın parçası olarak Joao Neves için 60 milyon euro yatırım yaptı. Portekizli oyuncu Sanches, Neves'in dahil olduğu bir anlaşmanın parçası olarak Benfica'ya dönecek. Neves'i resmen PSG oyuncusu yapacak olan 60 milyona ek olarak, Fransızlar belirli hedeflere ulaşılması halinde 10 milyon daha ödeyebilir.

Sanches'in dönüşü

Vedasından sekiz yıl sonra Renato Sanches her şeyin başladığı yere geri dönerken, çok genç yaşta kendini gösteren orta saha oyuncusu, Avrupa futbolunu uzun süre domine edebilecek gibi görünüyordu.

Sakatlıklar ve kıtadaki çeşitli hayal kırıklıkları arasında, Sanches şu ana kadar Portekiz'deki ilk günlerinin niteliklerini gösteremedi. Benfica'da Sanches, sakatlıklardan ve antrenörlerinin olumsuz teknik tercihlerinden uzakta, yeniden canlanmaya ve her şeyden önce zirvede kalmaya çalışacak.

PSG'nin diğer transfer hareketleri

Sanches ve Mbappé'den sonra PSG bu yaz haftalarında birkaç oyuncuya veda etti. Örneğin Ekitike, Eintracht Frankfurt ile imzalamak üzere kulüpten kalıcı olarak ayrılırken, Kurzawa ve Keylor Navas serbest oyuncu olarak ayrıldı. Navas Monza'nın yeni kalecisi olacak gibi görünüyordu ancak bazı sorunlar transferi Galliani ve Nesta bu transferi şimdilik durdurdu.

Osimhen mi geliyor?

Osimhen'e olan ilgi göz önüne alındığında PSG'nin bir sonraki transferi Napoli'den gelebilir. Nijeryalı forvet şu anda belirsizlik içinde, görüşmeler durmuş durumda ve son günlerde olumlu bir gelişme yaşanmadı. Ancak Osimhen'in yeni sezonda Napoli'de oynaması pek olası görünmüyor. Veda durumunda Lukaku'nun gelmesi bekleniyor ancak Emery'nin Aston Villa'sı Belçikalı oyuncu için önemli girişimlerde bulundu.