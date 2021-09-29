Arjantinli yıldız, PSG formasıyla ilk golünü Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye karşı kaydetti.

Yaz transfer döneminde Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint-Germain’e transfer olan Lionel Messi, ilk üç maçında golle tanışamamıştı.

Arjantinli yıldız, PSG’nin Manchester City’yi ağırladığı maçta sahneye çıktı ve yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.

Bu golle birlikte yıldız oyuncu, art arda 17. Şampiyonlar Ligi maçında gol atmış oldu ve Karim Benzema’nın kısa süre önce kırdığı rekoru egale etti.

Neler söylendi?

Maçın ardından Canal+’a açıklamalarda bulunan Messi, şunları söyledi:

“Harika bir rakibe karşı oynadık ve mükemmel bir geceyi geride bıraktık. Brugge beraberliğinden sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi.”

“Gol attığım için çok mutluyum. Son zamanlarda çok fazla süre alamadım ve bu stadyumda daha önce yalnızca bir maça çıkabilmiştim. Yavaş yavaş uyum sağlıyorum. Önemli olan kazanmaya devam etmemiz”

“Geçen sezon final oynayan çok önemli bir rakibi mağlup ettik. İlerlemeye ve gelecek adına gelişim göstermeye devam etmeliyiz.”

Rekor gecesi

Messi, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde çitayı daha da yükseğe çekmeyi başardı.

City karşısında bulduğu golle birlikte art arda 17. golünü kaydeden Messi, Benzema’nın rekoruna ortak oldu. Bu ikiliyi ise 16 maçla Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Ayrıca Messi, İngiliz takımlarına karşı oynadığı 35 maçta 27. golünü bulmuş oldu ve en yakın takipçisine 15 gol fark attı.

Bu gol, Messi’nin Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 121. gol oldu ve Arjantinli yıldız, Ronaldo’nun 14 gol arkasında yer aldı.

Son olarak Messi, eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın takımlarına karşı çıktığı beşinci maçta yedinci golünü kaydetti.

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