Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Tuchel'in PSG'de geçirdiği süreyi kanıt olarak göstererek Alman hocanın en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

NE OLDU? Tuchel, Bayern Münih'in Julian Naglesmann'ı görevden almasının ardından Alman devinin yeni teknik direktörü olarak atandı. 49 yaşındaki hoca; Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'yi çalıştırdı. Tuchel bu üç kulüple de kupa kazandı. PSG'yi 2020'de Şampiyonlar Ligi finaline götüren tecrübeli hoca, ve aynı zamanda Chelsea ile de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Bayern CEO'su Oliver Kahn ise PSG'nin üst düzey ve yönetilmesi zor olan kadrosuna atıfta bulunarak, Tuchel'in Ligue 1 devini idare etme şeklinden etkilendiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Kahn, düzenlediği basın toplantısında Tuchel tercihiyle ilgili şunları söyledi: "Onun niteliklerini tartışmanıza gerek yok, bunlar etkileyici. Kariyeri de bunun bir kanıtı. PSG gibi bir kadroya liderlik etmek kolay değil. Onları Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Chelsea'de de ilk günden itibaren çok başarılı çalıştı. Etkileyici bir geçmiş. Arkasında her zaman kişisel bir gelişim var. Bu yüzden Thomas Tuchel artık hocamız olduğu için çok mutluyuz."

BÜYÜK RESİM: Bayern, Nagelsmann kovulmadan önce PSG'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden eleyerek çeyrek finale yükseldi. Tuchel, Bundesliga'yı kazanma mücadelesi verirken, bir yandan da çeyrek finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Alman hoca, Chelsea'nin başındayken City'i Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup edip büyük bir zafer elde etmişti.

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BAYERN'İ NE BEKLİYOR? Tuchel, Bayern'in 1 Nisan'da Bundesliga'da Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maç ile takımın başında ilk karşılaşmasına çıkacak. Alman hoca, eski takımına karşı saha kenarında olacak.