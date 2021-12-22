PSG gelirlerini katladı: Messi transferinin kazandırdığı ekonomik zafer

"Sihirli bir oyuncu" ve "tarihi bir gün". 11 Ağustos'ta yüzünde büyük bir gülümsemeyle Parc des Princes'e çıkan Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin dudaklarından dökülen sözler bunlardı. Böyle konuşmak için epey geçerli bir sebebi vardı, çünkü Lionel Messi transferini basına tanıtıyordu. Başkan Messi'nin tarihte altı kez Ballon d'Or'u kazanan (o tarihte henüz yedinci ödülü kazanmamıştı) tek oyuncu olduğunu belirttikten sonra işin diğer boyutuna da değindi: "Bizim için çok büyük bir değer. Ekonomik etkisi inanılmaz."

Messi transferinin üzerinden dört ay geçti, peki bu hamle PSG'yi nasıl etkiledi? İlk aylarda sahada beklenen başarı gelmedi (15 maçta 6 gol ve 5 asist), ama işin finans kısmında pozitif sonuçlar rahatlıkla görülebiliyor. Paris'te yöneticiler şimdiden ellerini ovuşturmaya başladı.

Kulübün sponsporluk direktörü Marc Armstrong, Arjantinli yıldız gelmeden önce de olası transferlerin finansal açıdan mantıklı olup olmadığına dair analizler yaptıklarını söylüyor.

"Gelen sponsorluk teklifleri bir anda ciddi artış gösterdi. Transfer resmileşmeden önce bile bir çok teklif aldık. Sponsorluklardan ürün satışlarına, pazarlamadan bilet gelirlerine kadar ekonominin birçok alanında etkisi hissedildi. Sosyal medyada 150 milyon takipçiyle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştık."

Bir milyon forma satıldı

PSG, ortaklık kurduğu tüm markalar (en önemlilerinden biri Jordan) hesaba katıldığında dünyanın en fazla forma satan kulüplerinden biri.

Marc Armstrong elde ettikleri başarıyı şöyle açıklıyor:

"Geçen yıl tüm kulüplerden daha fazla forma sattığımızı düşünüyoruz. Bu yıl ise Messi sayesinde taleplerde %30-40 oranında bir artış yaşandı."

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, kulüp bu sezon forma satışında bir milyonu geride bıraktı. Bu veriyi doğrulamak istemeyen Armstrong, sadece satışların covid-19 kaynaklı tedarik problemleri nedeniyle yavaşladığını belirtmekle yetiniyor.

"Talep inanılmaz düzeyde. Daha fazla forma üretebilsek, daha fazla satabiliriz."

PSG'yle çalışmanın bedeli yükseldi

Ağustos ayından bu yana Paris ekibinde yaşanan önemli değişimlerden biri de bu. PSG, Messi transferinden birkaç gün önce, ikinci el otomobil satışı yapan Autohero firmasıyla anlaşma imzalamıştı.

O günden bu yana kulübün talep ettiği ücret önemli bir artış gösterdi. Armstrong yaşanan değişimini şu sözlerle anlatıyor:

"Elbette bir etki söz konusu. Partnerlerimiz de bizim fiyatlarımızı kabul etti. Talep önceden de yüksekti, ama şu anda her zamankinden de fazla."

Sponsorluk kalemlerinde küçük çaplı anlaşmaların yıllık getirisi 3 ila 5 milyon euro arasındaydı. Fakat "La Pulga'nın" gelişi bu fiyatı 5-8 milyon euro aralığına çekti.

PSG son dört ay içinde Crypto.com, Smart Good Things ve Gorillas ile anlaştı. Son üç sezonda ise toplam 35 sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşmaları konusunda yetkili isim olan Armstrong eleme sürecinden şu şekilde bahsediyor:

"Hedefimiz 150 partnere ulaşmak değil. Seçici olmak istiyoruz. Partnerlerimizi projelerimize ve değerlerimize uygun şekilde seçmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni anlaşmalar yapacağız. Devam eden anlaşmaları yenilemek için de görüşmeler sürüyor."

Biletlere talep arttı

Parc des Princes'te maçlar aylardır kapalı gişe oynanıyor. Messi'nin gelişi bu alanda belki devasa bir etki yaratmadı, ama PSG'nin iç saha maçları için bilet bulmak biraz daha zorlaştı.

"Şu anda gelen talebi karşılamamız ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle bilet satışlarında ikinci el piyasası büyüdü."

PSG, Messi'nin gelişinden önce geleceğe dönük bilet satışları için bir kayıt sistemi oluşturmuştu. Messi'nin imzasından sonra sisteme yapılan kayıtların sayısı sekiz katına çıktı.

Sosyal medyada patlama yaşandı

Messi sadece markalar üzerinde değil, futbolseverler üzerinde de müthiş bir etkiye sahip. Başkent ekibi transferin ilk anından itibaren bu ilgiyi fırsata çevirmeyi başardı. Transferin ilk haftasında tüm sosyal medya kanallarında 20 milyon takipçi kazandılar. Bu sayı her hafta yaklaşık bir milyon artıyor. Resmi açıklamanın yapıldığı gün PSG bir sosyal medya rekoru kırdı.

"Tarihteki tüm transfer açıklamaları arasında en fazla etkileşimi biz aldık."

PSG'nin Messi'yle sözleşme yenilemesi halinde bu rekorun kırılıp kırılmayacağı ise merak konusu.

Daha fazla okuma