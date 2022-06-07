Fransa'dan ayrılan Arjantinli yıldıza göre, PSG'de taşlar yerinden oynayacak.

Angel Di Maria, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ayrılmasının ardından Lionel Messi'nin gelecek sezon Paris Saint-Germain'de başarılı olacağını söyledi.

Di Maria, şu anda Juventus’la görüşmeye devam ederken PSG’den ayrıldığını duyurdu, ancak Arjantinli yıldız, Messi'nin ikinci sezonunda Paris'te başarılı olacağından umutlu.

PSG için geçtiğimiz sezon, Messi’nin ilk döneminin çoğunda sakatlıklar yaşaması ve takımdaki futbolcuların hastalıklar yaşamasıyla kötü geçti.

Ancak, önümüzdeki dönem onlar için çok farklı olabilir ve Fransız temsilcisi, şimdiden yeni bir hoca arayışında bulunuyor.

Di Maria, Messi ve PSG hakkında ne dedi?

TyC Sports'a konuşan Di Maria, şu ifadeleri kullandı:

"Pochettino'nun da ayrılmasını istiyorlar gibi görünüyor.

“Çok büyük bir değişiklik olacak, ancak Messi'nin bunu kaldırabileceğini düşünüyorum.

“Pochettino’nun ayrılmasıyla, Messi önümüzdeki sezon çok daha iyi olacak"

“Bence, sezona çok iyi başlayacak çünkü gol atmayı, asist yapmayı ve kendisini çok rahat hissetmeyi geçen sezonun sonlarına doğru başardı.”

Di Maria, PSG'den ayrılacağını düşünüyor

"Kesinlikle ayrılacak başka oyuncular da var" dedi. "Benimki en kolayıydı, çünkü benimle sözleşme yapmaları gerekmiyordu.

“Bir yandan canımı çok acıttı, bir yandan da iyi oldu.

"Çok özel bir şekilde ayrıldım. Unutulmaz bir geceydi, benim gibi başka bir ülkede oynayan bir Arjantinlinin bu şekilde veda etmesi çok güzeldi.

"Dışarı çıkmam, yalnız benim için şarkı söylemeleri ve bana imzalamam için bir duvar resmi yapmaları hafızamda kalan şeyler."

Büyük resim

Messi, Barcelona'dan transfer olduktan sonra Ligue 1'de çıktığı 26 maçta altı gol attı ve 14 asist yaptı.

Gol performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalmasına rağmen, sezon sonundaki oyunu, gelecek döneme güçlü bir başlangıç yapması ​​için umut verdi.

Messi, Finalissima’nın kazanılmasına katkı sunarken Estonya'ya karşı hazırlık maçında beş gol attı ve son iki hafta içinde Arjantin adına da iyi iş çıkardı.

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