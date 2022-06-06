Gündemden düşmeyen eski sevgililer, bir araya gelmek zorunda kaldı.

Gerard Pique ve Shakira, artık bir çift olmamalarına rağmen, hafta sonu bir araya geldiler.

Ancak, eski sevgililerin bir arada olmalarının asıl sebebi, oğullarının beyzbol maçını izlemekti.

45 yaşındaki pop şarkıcısı Shakira, cumartesi günü yaptığı açıklamada, 11 yıllık birlikteliğin sona erdiğini duyurmuş ve çocukları için özel hayatlarına saygı duyulmasını istemişti.

Ne düşünüyorlar?

Ancak El Periodico'ya göre, 35 yaşındaki Pique ve Shakira hafta sonunu birlikte geçirdiler ve arkadaş kalmak istiyorlar.

Çocukları olduğu için bir araya gelme zorunlulukları olan ikili, bu yönde bazı adımlar atmaya kararlı.

Bu yüzden çift, Çek Cumhuriyeti'nde 8 yaşındaki oğulları Milan'ı uluslararası bir beyzbol turnuvasında izlemeye karar verdiler.

Pique ve Shakira birlikte fotoğraf çektirmediler, ama çocuklarının maçını izlerken bir arada olmaya özen gösterdiler.

Öte yandan Pique ve Shakira hafta sonunu da birlikte geçirdiler ve çıkan haberlerin ardından sakin bir şekilde konuşmayı tercih ettiler.

Kaynaklar El Periodico'ya ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu, ancak çocuklarının iyiliği için arkadaş kalmaya çalıştıklarını vurguladılar.

Pique mahçup göründü

Shakira gençlerle sohbet etti ve mutlu bir şekilde gülümsedi. Barcelona’nın yıldız futbolcusu Pique'nin ise başı eğik bir şekilde yürüdüğü görüldü.

Pique ve Shakira, Milan'ın yanı sıra 7 yaşındaki Sasha'nın da ebeveynleri ve on yıldan fazla bir süredir birlikte olmalarına rağmen evlilik kararı almadılar.

Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddialarının geçen hafta başında İspanyol basınında ortaya çıkmasıyla çift, ayrıldıklarını doğruladı.

Shakira'nın yayıncısından yapılan açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için üzgünüz.

"En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz.

"Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Pique ve Shakira ne kadar birlikte oldular?

2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.

Katalan gazetesi L'Esportiu'ya 2020'de verdiği bir röportajda Pique, 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın finalde Hollanda'yı 1-0 yendiği maçtan önce performans sergileyen şarkıcıyla, nasıl tanıştığı hakkında şöyle konuşmuştu:

“Ona, onu finalde göreceğimi söyledim. Kapanış töreninde sahne alacaktı ve işin farklı noktalara geleceğinden emindim.”

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