Rothen, Messi'nin eleştirilerden muaf olmadığına inanıyor ve PSG taraftarının, pazar günü onu yuhalamaktan çekinmemesi gerektiğini söylüyor.

NE OLDU? Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesinin ardından eleştirilerin altında kaldı. Mundo Deportivo'da yer alan bir habere göre Arjantinlinin, pazar günkü Rennes maçında protesto edileceği iddia edildi. Ancak GOAL, tüm bu hoşnutsuzluklara rağmen PSG Ultras'ın pazar günü Messi'yi yuhalamayı planlamadığı bilgisine ulaştı.

NE SÖYLENDİ: Ancak PSG'nin eski hücumcusu Rothen, taraftarların Arjantinli süperstardan duyduğu mutsuzluğu göstermesi ve Messi'nin eleştiriden muaf olmaması gerektiğine inanıyor. RMC'ye konuşan Rothen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lionel Messi veya başka bir oyuncu olsun, ona ıslık çalınabilir. Messi diye ıslık çalmaktan kaçınalım mı? Neden? Adı Messi olduğu için mi? İyi olsanız da olmasanız da, takıma bağlı olsanız da olmasanız da, taraftar oradadır.

"Taraftarlar bir şey söylememeli mi? Patlamış mısır alıyorlar, hamburger yiyorlar, gazozlarını içiyorlar... Elbette Lionel Messi'ye ıslık çalınabilir, o da diğerleri gibi bir oyuncu. Aksi takdirde, başka bir şey yapmalıyız. Başka bir spor bulmalıyız."

DAHA BÜYÜK RESİM: Brezilyalı ikon Juninho da taraftarların Messi hakkında düşündüklerini göstermeleri gerektiğine inandığını itiraf etti. RMC'ye konuşan Juninho, "Sonuçta futbolu taraftarlarımız için oynuyoruz. Messi bile olsa ıslık çalınması normal olurdu. Bayern'e karşı sahada tepki vermemesi beni biraz şoke etti" dedi.

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Messi, bir Dünya Kupası galibi olarak ilk millî arasına çıkmadan önce pazar günü Rennes'e karşı forması giyecek. Arjantin ise 24 Mart'ta Panama ile karşılaşacak.