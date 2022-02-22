GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Real Madrid, Kylian Mbappe ile anlaşma konusunda kendinden emin ve imzayı sezon sonunda duyurmayı planlıyorlar.

Mbappe geçen yaz Santiago Bernabeu'ya geçmek için bastırsa da Paris Saint-Germain, Madrid'den gelen üç büyük teklifi kabul etmedi.

Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sözleşmesinin son yılında elinde tutmayı başardı ancak kontrat yenilemeye dair herhangi bir sinyal yok. Mbappe, Haziran sonunda serbest statüde bir oyuncu olacak.

Son durum nedir?

PSG, Mbappe'ye şimdiden çok sayıda teklif götürdü ancak Fransız oyuncu geleceğini kulübe adamayı reddediyor.

GOAL'ün bilgilerine göre, Mbappe, Real Madrid'e söz verdi. İspanyol devi bu nedenle oldukça rahat ve yıldızın 2022-23 sezonu için Santiago Bernabeu'ya gelmesini gözlüyor.

Yine de Madrid oyuncuyu açıklamak için acele etmiyor ve mevcut sezonun bitmesini bekliyor.

Ne söylendi?

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin attığı tek golle mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Movistar'a konuşan Kylian Mbappe henüz bir karara varmadığını vurguladı:

"Çok fazla soru soruluyor ve çok fazla şey söyleniyor. İki büyük kulüp PSG ve Real Madrid'den bahsediyoruz. Kolay olan şey futbol oynamak zorunda olmanız."

"Ben bir PSG oyuncusuyum ve mutluyum."

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