Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero: Artık futbol izlemiyorum, beni korkutuyor

Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero, futbol izlemek ve oynamak istediğini ancak kalp ritmi bozukluğu teşhisinin ardından buna cesaret edemediğini itiraf etti.

Eski golcü, doktorların tavsiyesi üzerine futbolu bırakmak zorunda kaldı ve bu durum dünyanın dört bir yanındaki taraftarları hüsrana uğrattı.

Arjantinli eski oyuncu, futbolun içinde gelecekte nasıl bir rol oynayabileceğini ise şimdiden düşünmeye başladı.

Sergio Agüero ne söyledi?

TYC Sports'a konuşan Sergio Agüero yaşadığı sağlık problemlerine dair bazı itiraflarda bulunurken futbola dair endişelerini paylaştı.

"Şu anda oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca hep maksimum düzeyde antrenman yaptım. Maç ya da haber izlemiyorum, neler olduğunu takip bile etmiyorum."

"En çok sevdiğim şeye konsantre oluyorum, arkadaşlarım gibi. Zaman zaman aklıma futbola geri dönmek geliyor ama bunun yapamayacağım bir şey olduğunu biliyorum."

"Şanslı olduğumu çünkü kolayca kalp krizi geçirebileceğimi söylediler. Şimdi dinlenme zamanı. Yaptığım işlerden memnunum."

2022 Dünya Kupası için Arjantin'deki rolü hakkında: "Hâlâ nasıl bir role sahip olacağımı konuşuyoruz. [Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia] bana her zaman iyi davrandı ve gelmemi istedi."

"Orada takımla olacağım, onlarla çok iyi anlaşıyorum. Onlarla birlikte olacağım ve gergin anlarda yardım edeceğim."

Agüero'ya ne oldu?

Kariyerinin 10 yılını Manchester City formasıyla geçiren Agüero, yaz aylarında kontratının sona ermesinin ardından Lionel Messi'nin çağrısı doğrultusunda Barcelona'ya katıldı. Ancak yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle yeni kulübünde sezon başlangıcını kaçırdı.

Uzun sürenin ardından Barcelona formasına kavuşan Sergio Agüero, Barça'nın Kasım ayında Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçı göğüs ağrısı nedeniyle yarıda bıraktı ve hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından Arjantinli yıldızda kalp ritmi problemi tespit edildi ve Sergio Agüero kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

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