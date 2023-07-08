Altı Paris Saint-Germain yıldızı, Kylian Mbappe'nin France Football ile yaptığı röportajda söylediği sözler hakkında kulüple iletişime geçti.

NE OLDU? Mbappe'nin PSG'ye bir mektup göndererek, sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesinden sonra kulüpte kalmayı düşünmediğini açıkça belirttiği bildirilmişti. Şimdi ise Sky Sports'a göre, Mbappe'nin bugün yayımlanan röportajda yaptığı yorumlardan takımdaki altı futbolcu rahatsız oldu. Söz konusu oyuncular, Mbappe'yi başkan Nasser Al-Khelaifi'ye şikâyet etti.

BÜYÜK RESİM: France Football ile 12 Haziran'da yapılan ancak bu hafta yayınlanan bir röportajda Mbappe, kulüpten üstü kapalı şekilde şikâyet etmişti. Fransız yıldız, yönetimi 'doğru kadro' kuramaması üzerinden eleştirmişti.

NE SÖYLEMİŞTİ? Mbappe, söz konusu röportajda PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığıyla ilgili sorulan sorunun ardından şu yorumu yapmıştı:

"Bu benim için bir soru değil. Takımı oluşturan, kadroyu organize eden insanlarla konuşmalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Ligue 1'de üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu oldum. En fazla gol atan oyuncuydum. Bazen futbolda cam tavan denilen durumla karşılaşılır. Bu yüzden bu, benim için bir soru değil. Tepedekiler için bir soru."

Bunun üzerine kadrodaki diğer oyuncular alındı ve altı futbolcu, Mbappe'yi şikâyet etti.

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SIRADA NE VAR? Yeni teknik direktör Luis Enrique ve başkan Al-Khelaifi, Mbappe'nin gelecek yaz kulüpten ücretsiz olarak ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkça belirtti. Fransız millî oyuncuya, kontratı bir yıllığına daha uzatması için 31 Temmuz'a kadar süre verildi.