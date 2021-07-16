Transfer döneminin aktif takımı PSG, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mbappe’nin geleceğine karar verdi.

Kadrosuna Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi yıldızları katan Paris Saint - Germain, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mbappe için de son kararını verdi.

PSG, adı ciddi bir şekilde Real Madrid’le anılan Fransız yıldızı ikna etmek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

PSG’nin Mbappe planı

Marca’nın haberine göre Ligue 1 devi PSG, Kylian Mbappe’yi ikna edebilmek için dudak uçuklatan bir teklif yapmayı planlıyor.

Fakat yıllık ücretindeki artışla birlikte Mbappe’nin kazancıyla Neymar’ın kazancı eşit bir seviyeye çıkacak olsa da bu plan genç golcüyü takımda tutmak için yeterli olmayabilir.

Mbappe, futbola dair hedeflerini PSG’de gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor ve transfer olmaya sıcak bakıyor.

Bu düşüncesini sportif direktör Leonardo’ya, başkan Nasser Al-Khelaifi’ye ve teknik direktör Mauricio Pochettino’ya ileten Mbappe, geleceğini PSG’de görmüyor.

Mbappe’nin ayrılığı kesinleşirse, PSG’nin Cristiano Ronaldo transferi için imkanları zorlayacağı iddia ediliyor.

Real Madrid ise transferdeki birinci önceliği olan Kylian Mbappe’yi transfer dönemi bitmeden kadrosuna katmak istiyor. La Liga devinin maaş bütçesinde yer açmak için birçok oyuncuyu gözden çıkardığı da biliniyor.

Mbappe’nin geçen sezondaki performansı

Euro 2020’yi golsüz kapatan genç yıldız, son 16 turunda İsviçre ile oynadıkları maçta kaçırdığı penaltıyla birlikte bireysel performansıyla hayal kırıklığı yaratan bir turnuvayı geride bırakmıştı.

2020 - 21 sezonunda PSG formasını tüm kulvarlarda 47 kez terleten başarılı oyuncu, 42 gol 11 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Daha fazlası için:

Layvin Kurzawa, Galatasaray'ın ihtiyacı olan sol bek mi?

“Messi, Maradona’yı asla geçemeyecek!”

Manchester City'den Harry Kane için rekor transfer teklifi