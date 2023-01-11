PSG, olası bir taraftar tepkisi nedeniyle Dünya Kupası sahibi Lionel Messi'nin Parc des Princes'te kupayı sergilemesine izin vermeme kararı aldı.

NELER OLUYOR? PSG, çarşamba günü Ligue 1'de evinde Angers ile karşılaşacak. Bu maç, Messi'nin 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin formasıyla Fransa'yı mağlup etmesinin ardından Paris'teki ilk maçı olacak. Fransız yayın organı Le Parisien, PSG'nin Arjantinli kaptanın kutlama töreni yapmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Fransız taraftarların tepkisi nedeniyle bu geleneğin uygulanmayacağı gelen bilgiler arasında.

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi'nin olası kutlaması, Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in final öncesi ve sonrasında Kylian Mbappe ile alay etmesi nedeniyle Fransız taraftarların tepkisine neden olabilir. Arjantin'in Buenos Aires'teki eve dönüş töreni sırasında Messi, Mbappe'nin yüzünün yer aldığı oyuncak bebeği elinde tutan Martinez'in yanında duruyordu.

VE DAHA FAZLASI: Messi, Parc des Princes'te ünlü kupayı gösterme şansı bulamamasına rağmen, Dünya Kupası finalisti arkadaşı Kylian Mbappe'nin aksine Angers maçında ilk 11'de olabilir. Son günlerde yeni bir sözleşme için görüşmelerin başladığı ve Messi'nin Fransa'nın başkentindeki kalış süresini uzatabileceği iddia ediliyor.

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Kupa töreni rafa kaldırılırken, Messi'nin Angers maçında ilk 11'de olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.